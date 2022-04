Espanya enviarà a Ucraïna un equip policial per investigar crims de guerra

El secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, en imatges de fitxer @ep







El Ministeri de l'Interior desplegarà a Ucraïna els propers dies un Equip Policial de Suport (EPA) integrat per efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil que investigarà la possible comissió de crims de guerra i de lesa humanitat en el marc del conflicte bèl·lic provocat per la invasió militar ordenada pel president de Rússia, Vladímir Putin.





Aquest equip, que respon a la petició de suport i estarà a disposició de la Cort Penal Internacional , comptarà amb un mínim de vuit especialistes i ha estat creat mitjançant una instrucció signada pel secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez , que constitueix i estableix la disponibilitat, l'operativitat i les capacitats de suport i reacció d'aquest equip policial que tenen com a objectiu la investigació de greus delictes en el marc del Dret Internacional.





L'Equip Policial de Suport està integrat per membres de Policia Nacional i de Guàrdia Civil que pertanyen a les unitats de Policia Científica, Judicial i de Recerca, així com especialistes en desactivació d'explosius i tècnics en incidents Nuclears, Radiològics, Biològics i Químics (unitats NRBQ ).





Els membres daquest equip es traslladaran a Ucraïna en els propers dies. Per motius de seguretat, aspectes com les dates de desplegament i el territori concret on operarà són de caràcter reservat.





En qualsevol cas, i una vegada desplegat a Ucraïna, aquest equip recollirà i analitzarà les proves necessàries per identificar les víctimes de possibles actuacions contràries al dret internacional, així com les circumstàncies en què es van produir els fets.





També indagaran sobre el terreny el tipus de material, armes i artefactes explosius utilitzats, així com les tècniques emprades i, si escau, recopilaran informació les persones o grups responsables dels delictes greus objecte de recerca.









EQUIP PERMANENT

La Instrucció 6/2022 dictada aquest dimecres pel secretari d'Estat de Seguretat actualitza i amplia la Instrucció 1/2006, que va concebre l'EPA com a grup permanent amb capacitats per intervenir, a requeriment de les autoritats d'altres Estats, en situacions produïdes com conseqüència de grans atacs terroristes i per prestar assessorament i col·laboració en la investigació duta a terme per les respectives autoritats judicials i policials dels mateixos.





Ara, l'àmbit d'actuació d'aquest EPA s'estén als conflictes armats, “escenaris que poden donar lloc a la comissió de greus delictes vulneradors dels drets humans o violacions del Dret Internacional humanitari, l'aclariment dels quals pot excedir en molts casos les capacitats de les institucions pròpies dels Estats afectats o implicats”, segons el text de la instrucció.





Aquesta ampliació posa l'EPA també a disposició de la Cort Penal Internacional, amb competència sobre els crims més greus de transcendència per a la comunitat internacional en conjunt, amb caràcter complementari de les jurisdiccions penals nacionals, i que pot necessitar la col·laboració i el suport de les capacitats policials dels Estats signants del Tractat de Roma per dur a terme lexercici de les seves funcions.