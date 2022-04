Un programa de l'OMS permet vacunar contra la malària més d'un milió de nens a l'Àfrica

Una nena en un centre de salut de Moçambic rep una injecció de la vacuna contra la malària. Imatge de fitxer @ep





Més d'un milió de nens a Ghana, Kenya i Malawi han rebut una o més dosis de la primera vacuna contra la malària del món , la vacuna RTS,S/AS01 (RTS,S), gràcies a un programa pilot coordinat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





Si s'implementa àmpliament, l'OMS estima que la vacuna podria salvar la vida entre 40.000 i 80.000 nens africans addicionals cada any . S'han obtingut més de 142 milions d'euros (155 milions de dòlars) Gavi, l'Aliança per a la Vacuna, per donar suport a la introducció, l'adquisició i el lliurament de la vacuna contra la malària per als països elegibles per a Gavi a l'Àfrica subsahariana.





"Com a investigador de la malària al començament de la meva carrera, somiava amb el dia que tinguéssim una vacuna eficaç contra aquesta malaltia devastadora. Aquesta vacuna no és només un avenç científic, sinó que canvia la vida de les famílies d'Àfrica. Demostra el poder de la ciència i la innovació per a la salut . Tot i així, hi ha una necessitat urgent de desenvolupar més i millors eines per salvar vides i impulsar el progrés cap a un món lliure de malària", ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus .





RTS,S és una vacuna de primera generació que es podria complementar en el futur amb altres vacunes d'eficàcia similar o superior. En aquest sentit, l'OMS ha donat la benvinguda al progrés en el desenvolupament de R21/Matrix-M i altres vacunes candidates contra la malària en desenvolupament clínic primerenc.





I és que, segons l'organisme de les Nacions Unides, la finalització amb èxit dels assaigs clínics d'aquestes vacunes serà important per avaluar-ne els perfils de seguretat i eficàcia. A més, l'OMS també acull amb satisfacció la notícia de BioNTech, fabricant de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, que té com a objectiu desenvolupar una vacuna contra la malària fent servir tecnologia d'ARNm.





Així mateix, en el camp del control de vectors, s'han presentat a l'OMS diverses eines i tecnologies noves per avaluar-les. En cas que demostrin eficàcia en el control de la malaltia, l'OMS formularà noves recomanacions o modificarà les existents per recolzar-ne el desplegament. Aquests inclouen, per exemple, nous tipus de mosquiters tractats amb insecticida, repel·lents de mosquits espacials, enfocaments d'impuls genètic i esquers de sucre dissenyats per atraure i matar mosquits Anopheles.





També hi ha nous medicaments en preparació com, per exemple, la recent aprovació per part de l'Administració Australiana de Productes Terapèutics de comprimits dispersables de tafenoquina en dosi única per a la prevenció del paludisme per 'P. vivax' entre els nens.





La tafenoquina també ha estat aprovada per al seu ús en adults per l'Agència Americana del Medicament (FDA, per les sigles en anglès) i pels organismes reguladors de medicaments en altres països, inclosos el Brasil, el Perú i Tailàndia. Com a dosi única, s'espera que la tafenoquina afavoreixi l'adherència del pacient al tractament. L'estàndard d'atenció actual requereix un cicle de medicació de 7 a 14 dies.





S'estan desenvolupant altres medicaments antipalúdics amb noves maneres d'acció per al tractament del paludisme greu i sense complicacions. Ganaplacide-Lumefantrine, actualment en un assaig clínic de fase II, és la primera teràpia de combinació sense artemisinina i podria ser un actiu en la lluita contra la malària resistent als medicaments emergents a l'Àfrica.





A més de la farmacorresistència, l'OMS ha informat d'altres amenaces urgents en la lluita contra el paludisme, com la resistència dels mosquits als insecticides, un vector invasiu del paludisme que prospera en zones urbanes i rurals, i l'aparició i la propagació de paràsits 'P. falciparum' mutats que són soscavant l'eficàcia de les proves de diagnòstic ràpid.