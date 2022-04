Augmenten les taxes d'hospitalització per grip entre les persones més grans de 80 anys

Persones grans passejant. Imatge de fitxer @ep





Les taxes d'hospitalització per grip estan augmentant la darrera setmana entre les persones més grans de 80 anys i aquelles d'entre 65 i 79 anys, segons es desprèn del darrer informe 'Vigilància sentinella d'Infecció Respiratòria Aguda a l'Atenció Primària (IRAs) ia Hospitals (IRAG) Grip, COVID-19 i altres virus respiratoris', impulsat per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII).





Tot i això, s'observa un descens en les taxes d'incidència de grip en Atenció Primària en els menors de 5 anys. De la mateixa manera, s'han notificat 380 virus de la grip de fonts no sentinella, 379 del tipus A [322 A no subtipat i 57 A(H3)] i 1 del tipus B. Des de l'inici de la temporada 2021-22 s'han notificat 5.791 deteccions de virus de la grip: 5.716 tipus A [4.601 A no subtipat, 1.110 A(H3) i 5 A(H1N1)pdm09], 61 virus tipus B i 14 tipus C.





L'informe també ha posat de manifest que des de l'inici de la temporada 2021-22 s'han notificat dos brots de grip a centres geriàtrics, tots dos associats al virus de la grip tipus A. Al mateix temps, el percentatge de positivitat a les mostres sentinella d'Atenció Primària analitzades per a grip a Europa ha estat en un nivell similar les últimes 5 setmanes, al voltant del 27 per cent.





D'altra banda, la taxa global d'infecció respiratòria aguda (IRAS) se situa en 374 casos per 100.000 habitants, amb disminució de les taxes a tots els grups d'edat. El percentatge de positivitat d'IRAS a SARS-CoV-2, grip i VRS és de 15 per cent, 31 per cent i dos per cent, respectivament.





Així mateix, després d'un descens des de les setmanes 02-04/2022, les taxes de Covid-19 a Atenció Primària mostren una estabilització. El percentatge més gran de casos de COVID-19 en Atenció Primària des de l'inici de la temporada s'estima en els grups de 15-44 i 45-64 anys.





Finalment, l'informe assenyala que la taxa global d'infecció respiratòria aguda greu (IRAG) se situa en 12,4 casos per 100.000 h, amb un increment no significatiu en els més grans de 79 anys, i un descens a la resta de grups d'edat . El percentatge de positivitat d'IRAG a SARS-CoV-2, grip i VRS és de 20%, 20,4% i 6%, respectivament.