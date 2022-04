El Banc Mundial alerta: ens enfrontem a una greu crisi econòmica i alimentària per la guerra d'Ucraïna

David Malpass, president del Banc Mundial (BM) , ha afirmat aquest dijous en declaracions a la BBC que el món s'enfronta a una catàstrofe humana per la crisi alimentària derivada de la guerra d'Ucraïna.





Una dona recull productes que lliura una voluntària d'una parròquia, imatge d'arxiu @ep







Malpass va explicar en una entrevista al medi britànic que l'augment de preu de les matèries primeres i el consegüent augment de preus als aliments i productes de supermercat poden empènyer centenars de milions de persones a la pobresa ia una pitjor nutrició.





“És una catàstrofe humana, significa menys nutrició. Però també es converteix en un desafiament polític per als governs que no hi poden fer res, no ho van causar i veuen que els preus pugen”, afirmava.







Persones comprant al supermercat, imatges d'arxiu @ep





L'organització multinacional ha desenvolupat que el cost dels aliments podria augmentar un 37%, una alça que es “magnifica” per a les persones amb menys recursos, atès que “menjaran menys i tindran menys diners per a qualsevol altra cosa, com l'educació. I això significa que és realment un tipus de crisi injusta ”, detallaven.







Bassman ha indicat que l'oli serà un dels productes que percebrà un augment més alt de preu. A ell se li sumen altres com el blat de moro, el blat o gira-sol , que ja van començar a incrementar el seu preu fa algunes setmanes a causa del conflicte iniciat per Putin.













El president del BM també ha destacat la urgència d' atendre els països en vies de desenvolupament, que ara com ara són incapaços de pagar els seus grans deutes de la pandèmia.





“Aquesta és una perspectiva molt real. Està succeint a alguns països, no sabem fins on arribarà. Fins al 60% dels països més pobres en aquest moment estan aclaparats pel deute o corren un alt risc d'endeutar -se”, afirmava Bassman.







Una dona rep assistència alimentària al Sudan del Sud. Imatge de fitxer @ep











FRENADA DEL PIB A LLATINOAMÈRICA I EL CARIBE

El Banc Mundial corregia a principis d'abril a la baixa en 0,4 punts l'estimació de creixement del PIB de Llatinoamèrica i el Carib per a aquest any, fins a un 2,3%, com a conseqüència de les pressions inflacionàries més grans derivades de la guerra entre Rússia. i Ucraïna.





En un nou informe, la institució inclou entre d'altres incerteses que podrien afectar al creixement de la regió l'evolució del coronavirus i la possible aparició de noves variants. L'organisme estima que la regió creixi un 2,2% el 2023, aconseguint la majoria dels països revertir les pèrdues originades per la pandèmia.





Tot i això, el Banc Mundial ha remarcat que les seqüeles a llarg termini de la crisi pandèmica persisteixen i necessiten atenció. La taxa de pobresa a nivell regional es va elevar a 27,5% el 2021 i segueix per sobre del nivell prepandèmic de 25,6 %, mentre que les pèrdues d'aprenentatge podrien resultar en una reducció del 10% en els ingressos futurs de milions de joves en edat escolar.