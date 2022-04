El 72% dels espanyols creuen que la lluita contra la solitud no desitjada ha de ser una prioritat pública

El president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, a l'acte de presentació de SoledadES @ep







El 72,5% dels espanyols creuen que la lluita contra la solitud no desitjada de les persones al país ha de ser una prioritat a les agendes socials de les administracions, segons recullen les dades preliminars d'un estudi realitzat per l' Observatori Estatal de la Solitud no desitjada (Soledades).





Aquest Observatori, que aquest dijous ha presentat la Fundació ONCE, és, segons ha explicat l'entitat, un espai d'intercanvi d'investigacions i coneixements entre administracions i professionals que pretén conèixer la dimensió de l'aïllament involuntari en què viuen moltes persones a Espanya i contribuir-hi després a la millora.





Entre les principals dades que l'estudi que SoledadES ha posat en marxa, destaca el 92,9% dels espanyols creuen que la solitud és un problema social força o molt important i que el 82,3% consideren que el problema és “cada vegada més important".





En aquest sentit, a dos de cada tres dels enquestats (66,6%) els agradaria poder actuar per combatre la solitud de persones al seu entorn.





Tot i així, el 72,5% pensa que lluitar contra la solitud no desitjada ha de ser una qüestió prioritària per a les administracions i més d'un 50% els atribueix la funció de vetllar perquè ningú no se senti sol.









COMPETÈNCIES

En concret, un 27,5% d'enquestats assenyala el Govern central amb les polítiques estatals com el principal responsable d'evitar la solitud no desitjada; el 19,7% creu que són els ajuntaments els que han de treballar per evitar aquesta situació, i un 5,6% atribueix aquest paper a les comunitats autònomes.





Pel que fa a la responsabilitat social, un 40,9% sosté que ha de ser la ciutadania la que es preocupi per evitar la solitud no desitjada; un 4,1% deixa aquesta responsabilitat a les mans de les ONG, i un 2,2% a les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de les empreses.





Aquestes dades, així com la iniciativa, s'han presentat en un acte on han participat el secretari d'Estat de Drets Socials, Ignacio Álvarez; el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda i la presidenta de l'observatori, Matilde Fernández, entre d'altres.





A la seva intervenció, Álvarez ha destacat l'objectiu de l'Observatori de "visibilitzar un fenomen que pateixen milers de persones des de fa temps" i "del qual no sempre se n'és conscient". Segons ha declarat, actualment hi ha més de dos milions de ciutadans més grans de 65 anys que viuen sols a Espanya, una xifra que arribarà als sis milions la propera dècada.









ANTERIOR A LA PANDÈMIA

Per tot això, ha declarat el secretari d'Estat, l'observatori servirà per posar dades concretes sobre la taula i, a la vista, recopilar estratègies públiques i privades capaces de complementar-se per mitigar la situació de la solitud no desitjada, reconeguda com un problema per l'Organització Mundial de la Salut.





De la mateixa manera, Carballeda ha recordat que la solitud no desitjada és una realitat "que ja era aquí abans de la pandèmia" i que constaten cada dia els venedors de l'ONCE, "sentinelles de la il·lusió" que escolten diàriament moltes persones quan acudeixen a comprar productes de joc. "Són psicòlegs de carrer que saben escoltar, que no és el mateix que sentir", ha afegit.





"I encara que la majoria de les persones que pateixen solitud no desitjada són més grans, hi ha també joves que, enganxats a les pantalles, no connecten físicament amb els altres i se senten igualment sols", ha alertat el president del Grup Social ONCE, abans de assenyalar que les tecnologies, "ben usades", ajuden també a combatre aquesta situació.





Per la seva banda, Fernández va posar l'accent en el binomi solitud i discapacitat i va assenyalar que més del 60% de les persones amb discapacitat són més grans de 65 anys, cosa que, al seu parer, les fa més vulnerables a patir solitud no desitjada.





En aquest sentit, també ha denunciat que "hi ha poca informació sobre això", cosa que, segons ha explicat, ha portat les entitats promotores a la creació de l'observatori ia impulsar un estudi sobre aquesta realitat.





El SoledadES és un projecte a iniciativa de Fundació ONCE, en col·laboració amb Creu Roja, ONCE, Xarxa contra la Soledat no desitjada, Federació Espanyola de Municipis i províncies (FEMP), Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Voluntariat, Xarxa de Lluita contra la Pobresa i Exclusió Social, Consell de la Joventut d'Espanya, UGT, CCOO, CERMI i Plataforma d'Organitzacions de Pacients.





Totes aquestes entitats, tal com ha informat l'entitat, formen part del Comitè Consultiu de l'observatori, que és l'òrgan de trobada i treball que marca l'agenda i serveix per impulsar-ne els plans i les accions.