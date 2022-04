Vox permet al PP modificar la Llei de Telemadrid per rebaixar la majoria que nomena el director general

Imatge de recurs de l'edifici de Telemadrid @ep







Vox ha permès al PP a l'Assemblea de Madrid tirar endavant, gràcies a la seva abstenció i per lectura única, una nova reforma de la modificació de la Llei de Radio Televisión Madrid que rebaixa la majoria necessària per triar el director general.





Ja a l'estiu, a principis de l'actual legislatura, el PP va presentar un canvi a la normativa impulsada durant el mandat de l'expresidenta Cristina Cifuentes, que també va tirar endavant amb l'abstenció de Vox . S'establia que el director general seria elegit per majoria de dos terços de la Cambra regional (91 diputats) en primera votació. PP i Vox sumen 78 parlamentaris a l'actual arc parlamentari.





Amb la reforma aprovada aquest dijous, malgrat el vot en contra de Més Madrid, PSOE i Vox, el director general haurà de ser ratificat per una majoria de dos terços de l'Assemblea en una primera votació però la diferència és que obrirà la porta a una segona volta, a la següent sessió plenària, en què valdria una majoria simple. D'aquesta manera, el PP tiraria endavant la votació amb l'abstenció de Vox.





A més, es modifica el nombre de membres del Consell d'Administració de l'ens públic que fins ara estava compost per nou membres , persones físiques amb suficient qualificació i experiència professional, i que ara es vol reduir a cinc.





També es canvia la forma d'elecció. Si no s'arribés a la majoria de dos terços en la votació d'algun dels candidats proposats o en tots es procediria "a una segona ronda de votacions a la sessió següent sent elegits, en aquest cas, per majoria simple".

A més, si tampoc no s'obtingués un resultat en la segona votació, es requerirà als grups proposants dels candidats rebutjats, nous candidats, fins que es cobrisca la quota i es compleixin les condicions.





Al debat parlamentari, la diputada del PP Almudena Negro ha defensat que aquesta modificació s'impulsa per "evitar bloquejos" que s'han viscut respecte al nomenament de consellers i també perquè el consell d'administració actual no representa "la voluntat expressada pels madrilenys 4M".





La parlamentària d'Unidas Podemos Vanessa Lillo ha criticat que "en menys d'un any" portin una segona modificació de la Llei de Telemadrid amb la "veritable intenció d'atacar i assaltar" la cadena pública i "tornar als anys foscos" de l'expresidenta Esperanza Aguirre, per "manipular sense complexos com ho estan fent". Tot i això, ha vaticinat que aquesta normativa, en tramitar-se pel procediment de lectura única i sense debat parlamentari, acabarà al Tribunal Constitucional.





Tot seguit, el diputat de Vox Jose Luis Ruiz Bartolomé creu que les televisions autonòmiques s'han convertit "en eines per difondre idees contra la pròpia essència de la nació espanyola per causar divisió, a més de ser un cementiri d'elefants per a pagament de serveis prestats" . "El PP s'ha obsessionat pel control de Telemadrid en lloc de pel bé dels madrilenys", ha llançat, encara que ha dit que no s'oposaran a una cosa que eviti que l'esquerra "fiqui les mans" a la cadena.





La diputada de PSOE Cristina González ha criticat que aquesta reforma busca "cargolar encara més la ràdio televisió pública madrilenya i refermar-ne el control". Per als socialistes, el model d'entendre la llibertat de premsa de la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, "està més a prop de règims totalitari que de democràcies" de l'entorn. Segons la seva opinió, busquen una Telemadrid "dirigida des de Sol".





El parlamentari de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha sostingut que aquesta norma és "autoritària, sectària i corrupta" perquè "posa allò públic al servei de l'interès privat, al servei de l'interès de la presidenta", que té com a únic principi "ella mateixa" . "És mentida que hi hagi hagut algun tipus de bloqueig", ha llançat, alhora que ha emplaçat els diputats del PP que fa set anys van votar a favor de la reforma de l'ens amb altres característiques que facin el mateix "per dignitat parlamentària".