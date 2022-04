La Societat Interamericana de Premsa denuncia l'increment d'agressions contra periodistes

Reunió de la Societat Interamericana de Premsa @ep







La Societat Interamericana de Premsa (SIP) ha denunciat un increment el darrer semestre en agressions, empresonament i exili forçat contra periodistes a Iberoamèrica, un fet que ha qualificat de "desolador".













Així mateix, l'organisme ha censurat que els atacs contra mitjans de comunicació, assetjament judicial i estigmatització han augmentat i han comptabilitzat 15 assassinats de periodistes . Així ho ha revelat la SIP en una reunió celebrada de forma telemàtica del 19 al 21 d'abril i en què ha tractat a més la necessitat d'assegurar la sostenibilitat dels mitjans a la postpandèmia.





En concret, la SIP ha confirmat que en els últims sis mesos han estat assassinats 15 periodistes (10 a Mèxic, 3 a Haití, un a Guatemala i un altre a Hondures) , dels quals 13 van succeir els tres primers mesos del 2022.





"La impunitat d'aquests delictes continua sent preocupant. Aquest any prescriuran nou casos d'assassinats contra periodistes que van tenir lloc el 2002 a Colòmbia", lamenta l'organització en una nota de premsa.





Així mateix, han indicat que a Cuba, Nicaragua i Veneçuela, periodistes i mitjans de comunicació són sovint víctimes de la persecució i repressió de "governs totalitaris".





En concret, la SIP va aprovar una resolució sobre Nicaragua, en què 27 organitzacions de premsa nacionals i internacionals assumeixen un pla d'acció per restaurar les llibertats de premsa i expressió com a garanties essencials per restablir la democràcia en aquesta nació centreamericana, ja que, segons denúncia, la premsa independent hi pateix persecució sistemàtica, opressió i censura generalitzada, atrocitats derivades del "segrest dels poders públics i de la demolició de les estructures de la societat civil".





En aquest context, "es reclamarà a les ambaixades de Nicaragua a cada país que s'alliberi els presos polítics, incloent-hi els periodistes Miguel Mora, Miguel Mendoza i Jaime Arellano, així com als membres del directori de La Premsa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro i Juan Lorenzo Holmann Chamorro".









ATEMPTATS CONTRA MITJANS

En un altre punt, la Societat Interamericana de Premsa ha assegurat que hi ha preocupació pels atemptats incendiaris contra quatre mitjans, dos a Argentina i dos a Colòmbia.

Periodistes de Cuba, El Salvador i Veneçuela "van ser objecte de vigilància digital".





Així, la SIP ha acusat el Govern de Nayib Bukele, a El Salvador, d'usar el programari Pegasus per vigilar periodistes i mitjans de comunicació, així com el "règim" de Nicolás Maduro, a Veneçuela, de bloquejar portals d'internet i censurar l'accés a la xarxa de manera general, "valent-se de companyies de telecomunicacions internacionals".





Un altre focus d'atenció on la SIP incideix és la multiplicació d'estigmatitzacions presidencials, practicada, segons l'organització, també per altres autoritats i dirigents a Argentina, Aruba, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Mèxic, Perú i Veneçuela.





"Al Brasil, el president Jair Bolsonaro va demanar a empreses privades que boicotegin els mitjans abstenint-se de contractar publicitat. Al Perú, la Fiscalia va entaular investigacions contra periodistes per reportatges al voltant del cas Lava Jato i altres cobertures sobre corrupció pública", recull la nota de premsa.









ASPECTES POSITIUS

Tot i l'increment que recull l'informe de la SIP, a l'últim semestre també hi ha hagut altres aspectes positius. Per exemple, a Hondures va ser derogada la Llei de Secrets; al Paraguai avança un projecte de llei sobre protecció per als periodistes, ia Puerto Rico es van sotmetre projectes de llei per protegir fonts confidencials.





Així mateix, al Brasil es va aconseguir sentència per l'assassinat al Paraguai de Pablo Medina, d'ABC Color, i a l'Equador es va valorar la decisió de la Cort Interamericana de Drets Humans a favor d'El Universo, els seus directors i un columnista respecte d'una demanda iniciada pel llavors president Rafael Correa.





En aquesta línia, a la reunió de la SIP també s'ha debatut la urgència d'assegurar la sostenibilitat de la premsa que inclou rebre, sense més dilació, justa compensació per part de les grans plataformes digitals per l'ús lucratiu que aquestes fan. els continguts que generen els mitjans de premsa.