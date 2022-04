Montero, Garzón i la plana major d'UP donen suport a Díaz en la presentació d'una biografia sobre la seva figura

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz @ep







La presentació del llibre 'Yolanda Díaz, la dama vermella', que disserta sobre la figura de la vicepresidenta segona, ha congregat la plana major d'Unidas Podemos amb la pròpia protagonista acompanyada durant l'esdeveniment pels ministres Irene Montero i Alberto Garzón, dirigents destacats de l'espai confederal, i també pel secretari general de CCOO, Unai Sordo.













També hi han assistit dirigents socialistes com els exministres José Luis Ábalos i José Blanco, la diputada socialista Purificación Causapié, l'expresidenta del Consell Superior d'Esports Irene Lozano, a més de l'exdiputat Eduardo Madrid que, en diàleg amb els autors del volum, els periodistes Manuel Sánchez i Alexis Romero, ha subratllat que la també titular de Treball "li cau molt bé" i "no és l'únic del PSOE a qui agrada".





A banda de Montero i el coordinador federal d'IU, han assistit a l'esdeveniment la secretària d'Organització, Lilith Verstrynge, el portaveu parlamentari al Congrés, Pablo Echenique, la portaveu estatal del partit, Isa Serra, el representant de Galícia en Comú, Antón Gómez -Regne, i els secretaris d'Estat Nacho Álvarez i Ángela Rodríguez-Pam.





També hi ha anat el secretari general del PCE i el secretari d'Estat per a l'Agenda, 2030, Enrique Santiago, i membres de l'equip de la vicepresidenta com el secretari d'Estat Joaquín Pérez, i el seu cap de Gabinet, Josep Vendrell.





D'altra banda, no hi han estat presents l'exvicepresident Pablo Iglesias, que demà presenta el seu nou llibre 'Verdades a la cara' a Barcelona, la secretària general de Podem i ministra, Ione Belarra, ni el titular d'Universitats, Joan Subirats.





Els autors de la biografia han explicat que el text no conté cap declaració de Díaz, que no ha participat en la seva elaboració excepte en una reunió de dues hores per acarar una sèrie de dades, però sí que inclou més de 50 testimonis d'altres dirigents i de el seu entorn per repassar-ne la trajectòria. En aquest sentit, Alexis Romero ha destacat que es tracta d'un llibre periodístic "seriós".





A l'acte, Madrina ha pronosticat que l'esquerra haurà d'anar amb "diferents projectes de país" amb "expectatives de futur renovades" per al proper cicle electoral, dins d'una etapa on es valora "molt els lideratges", com els que té el president del Govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta si decideix presentar-s'hi.





Per la seva banda, Manuel Sánchez ha explicat que, encara que el llibre no dóna claus sobre el seu futur projecte, la seva intuïció és que Díaz vol llançar aquesta nova plataforma i intueix que al final serà candidata mentre Romero ha especificat que tot depèn del desenvolupament del procés de escolta i si aquest component ciutadà es converteix en una cosa tangible.