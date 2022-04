El Barça fa els deures a Anoeta /@AFP7-EuropaPress

El FC Barcelona va visitar aquest dijous la Reial Societat a Anoeta i, encara que per la mínima, va aconseguir guanyar aquesta 'final' que era el partit . La Reial és un rival directe del Barça en la lluita pels llocs de Champions, que és tot a allò que aspiren els culers en aquest final de temporada. Així doncs, els tres punts eren imprescindibles per no fer perillar la seguretat a Europa.

De fet, la victòria a Sant Sebastià li va valer al club blaugrana per col·locar-se segon a la taula. Però no només això, sinó que els jugadors van recuperar les sensacions perdudes en els darrers enfrontaments. Això sí, acabant amb un gol solitari d'Aubameyang que va arribar als onze minuts de joc.

Tot i la intensitat amb què la Reial Societat va saltar a la gespa, aquests no van poder evitar el gol en la primera jugada de perill. Ho va intentar Dembélé amb una rematada que va anar al pal. Després, Gavi va agafar la pilota i s'ho va passar a Ferran i aquest al seu torn a Aubameyang, que no va desaprofitar l'oportunitat i d'un cop de cap va enviar la pilota al fons de la xarxa.

Però hi va haver més ocasions, més oportunitats de gol que no van saber aprofitar. I encara que la cosa es va torçar una mica a la segona part, quan Araújo es va lesionar i la Reial va començar a tenir més la pilota, el Barça va saber aguantar el tipus. Patint, però ho va fer. I així es van emportar tres punts que els deixa al davant del Sevilla amb un partit menys.