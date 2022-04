Continua la instrucció: La interventora de Barcelona declararà pel cas contra Colau dimarts vinent

El cas contra Ada Colau en qualitat d'investigada per delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències i negociacions prohibides a funcionari públic segueix el seu curs, atès que el jutge que l'instrueix, Juan Ignacio Sánchez García, segueix citant a declarar nous testimonis clau.





Dimarts que ve Carmen Torres , interventora general del consistori barceloní prestarà declaració davant del magistrat després de la providència de convocatòria relativa a les diligències prèvies 1140/2021 on s'investiguen els ajuts municipals a l'Observatori DESC o Enginyers Sense Fronteres, entre altres entitats afins als comuns .





COLAU ADMETI QUE NO S'ABSTE A L'APROVACIÓ D'AQUESTS PAGAMENTS PÚBLICS





Cal recordar que el 4 de març passat, l' alcaldessa de Barcelona va fer la seva declaració davant del jutge i durant la mateixa Colau va admetre que va poder fer fallida el deure d'abstenir-se quan es van aprovar els pagaments públics a aquestes organitzacions. En aquest sentit, això ja li ho va retreure el fiscal a l'arxiu de la querella anterior i ara ho ha reconegut l'alcaldessa de Barcelona en la seva nova declaració davant del jutge en aquest nou procediment, encara obert.





És el que han explicat fonts properes al cas a Catalunyapress, en les declaracions diuen que Ada Colau va reiterar davant el magistrat de la sala d'Instrucció número 21 de Barcelona que va votar les subvencions a Desc i altres associacions al si de la Comissió de Govern on van ser debatudes . Sobre aquesta qüestió l'Ajuntament de Barcelona no s'ha volgut pronunciar davant dels mitjans malgrat les reiterades peticions informatives que ha rebut.





D'aquesta manera, el batejat com a "cas subvencions" podria constituir una possible vulneració del codi ètic de l'Administració local en una nova nyap administrativa del govern dels comuns al comandament del consistori de la ciutat més important de Catalunya, Barcelona.





L'INTERVENTOR VA DEMANAR QUE LES SUBVENCIONS FOSIN INCLOSES EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL





La declaració de la interventora delegada aquest dimarts, constitueix una peça vital per a la instrucció d'aquest cas, ja que cal recordar que l'interventor municipal al seu dia, va sol·licitar que els ajuts per conveni a Desc, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH ) i l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), entre d'altres, havien d'haver estat incloses al pressupost municipal de forma nominativa . Cosa que durant el primer mandat Colau no va passar.





L' alcaldessa en aquest sentit defensa que els pagaments sense competència directa no es van poder incloure en els comptes anuals municipals perquè aquests no es van aprovar durant els primers anys al capdavant de l'ajuntament en no comptar amb els suports polítics suficients per tirar-los endavant. A més, va adduir que les dons passaven els controls d'intervenció en un acte que seria com a mínim administrativament qüestionable.





La compareixença judicial d'Ada Colau en qualitat d'investigada per delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències i negociacions prohibides a funcionari públic en seu judici va servir finalment per conèixer que Colau va votar els pagaments a la comissió govern corresponent i al que èticament el seu partit s'havia compromès no fer en l'exercici de les seves responsabilitats.





Davant d'aquest acte de sinceritat d' una alcaldessa, de la qual treballadors municipals, oposició i barcelonins pensen que "menteix molt" , la defensa va incorporar tres matisos explicatius. Que Colau va votar aquest punt de l'ordre del dia perquè creia que no tenia interessos personals a la qüestió. Que encara que Colau s'hagués abstingut, la proposta s'hauria aprovat igualment i que després de votar les subvencions, Colau va consultar el secretari municipal sobre el vot.







Si els testimonis que interroguen el jutge, el fiscal i l'acusació particular porten a la consecusió de noves proves o elements nous, el "cas subvencions" podria acabar asseient Ada Colau a la banqueta.





COLAU ES VA NEGAR A CONTESTAR LES PREGUNTES DE L'ACUSACIÓ PARTICULAR





Catalunyapress el 4 de març passat a la sortida al carrer de l'alcaldessa de Barcelona després de la seva delcaració li va preguntar a Ada Colau "perquè no havia volgut contestar les preguntes de l'advocat de l'acussió". Colau saludo amb una hola els periodistes apostats a la porta del darrere al costat del pàrquing però no va contestar cap petició de preguntes en seu judicial, perquè buscava que n'obtinga les menys fotos possibles a la ciutat de la justícia.





D'aquesta manera, l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATCD) es va quedar sense resposta.





L'ADVOCAT DE COLAU NO VEU INDICI DE DELICTE





Per a l'advocat de l'alcaldessa Colau, Àlex Solà, “ no hi ha indici de delicte ni irregularitats administratives a la querella i ha demanat novament davant del jutge instructor que “s'arxivi el cas”.





Solà, en declaracions als periodistes, llavors afirmava que Colau està tranquil·la cosa que contrastava molt amb la manera d'actuar de l'alcaldessa dins de la Ciutat de la Justícia on ha arribat i ha marxat escortada. Amb cara de preocupació a l'entrada i amb cara de preocupació a la sortida només mal dissimulada davant els mitjans de comunicació que van cobrir la notícia.





