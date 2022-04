Falla l'evacuació de civils per corredors humanitaris a Kherson i Mariúpol

Mariupol @ep





L'evacuació de civils va "molt lenta" a la ciutat assetjada de Mariúpol i no ha estat possible habilitar tres corredors humanitaris a la regió de Kherson, segons ha informat la viceprimera ministra ucraïnesa, Irina Vereschuk.





"No hi ha res a destacar a Mariúpol. Tot va molt lent. Al costat rus, tot és molt complicat, caòtic, lent i, per descomptat, deshonest", ha lamentat Vereschuk en un comunicat al seu compte de Facebook.





Així, ha destacat que el fet que "ahir per primera vegada la gent anés de Mariúpol a Zaporíjia directament (aquests són els quatre autobusos que van sortir ahir de Mariúpol) dona esperances".





En aquest sentit, ha demanat disculpes als habitants de Mariúpol que esperaven ser evacuats aquest dijous. "El bombardeig va començar prop del punt de recollida, la qual cosa va obligar a tancar el corredor humanitari", ha explicat.





A la regió de Kherson tampoc s'han aconseguit habilitar tres corredors humanitaris: "els ocupants no han aturat el foc, per la qual cosa els corredors no s'han pogut obrir", ha dit Vereschuk en el comunicat.





Així mateix, ha denunciat que un "senyor de la guerra" ha pres com a ostatge al representant de Novovorontsovska, nomenat cap de transport públic a escala estatal, per a intercanvi de presoners quan estava mantenint converses amb l'Exèrcit rus per organitzar corredors humanitaris.





"Aquest va ser un error del qual no només serà responsable l'acusat especificat, sinó també aquells que permeten la captura dels nostres civils per intercanviar russos per presoners de guerra", ha asseverat.