Mor l'actor Jacques Perrin, el llegendari Salvatore Di Vita de la pel·lícula Cinema Paradiso /@Wikipedia. Georges Biard. Llicència: CC BY-SA 3.0

L'actor Jacques Perrin va morir dijous als 80 anys a París (França), segons va informar la cadena italiana RAI. Es va convertir en un dels grans intèrprets del cinema europeu en participar en grans èxits internacionals com 'Cinema Paradiso', on es va ficar a la pell de l'inoblidable Salvatore Di Vita, i a 'Los chicos del coro'.

Perrin va néixer a París el 1941 i va iniciar la seva carrera professional a la gran pantalla el 1960 amb el film 'La noia amb la maleta', dirigida per Valerio Zurlini. Sota les ordres de l'italià també va estar a la pel·lícula 'Crónica familiar', que va protagonitzar al costat de Marcello Mastroianni.

L'actor també va destacar per la seva faceta com a productor de cinema, en fundar el 1968 la seva pròpia productora, Reggane Films, que va estar darrere de cintes com 'Z', del director de cinema franc-grec Konstantinos Gavras, o 'Le Crabe-Tambour' , dirigida per Pierre Schoendoerffer i que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa el 1969.

Entre els seus treballs de més èxit, hi ha 'Cinema Paradiso', de Giuseppe Tornatore, i 'Los chicos del coro', dirigida per Christophe Barratier.