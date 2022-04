La influencer Dulceida prepara una docuserie sobre la seva vida

La influencer Dulceida prepara una docusèrie sobre la seva vida /@Alberto Ortega / Europa Press

Prime Video va anunciar aquest dijous que estrenarà ' Dulceida al desnudo ', una nova docuserie de quatre episodis sobre la vida de la famosa influencer que la plataforma estrenarà a Espanya, Itàlia, França i Llatinoamèrica abans de la seva emissió en obert als canals de Mediaset.

'Dulceida al desnudo', produït per Mediaset España en col·laboració amb Producciones Mandarina i distribuït a través de Mediterráneo Mediaset España Group, recollirà els sentiments i inquietuds de Dulceida en un moment d'especial intensitat emocional, després d'una ruptura amorosa, la mort de la seva àvia i la pressió exercida per alguns haters a les xarxes socials, i l'acompanyarà a algunes sessions de teràpia per superar les pors i les fòbies.

En l'àmbit professional, el programa mostrarà diferents facetes de la protagonista a diverses sessions fotogràfiques i en esdeveniments com la Setmana de la Moda de Milà i recollirà la preparació i la posterior celebració d'un projecte molt especial per a ella: la primera edició dels Premis Ídol de contingut digital.

A través del seu propi testimoni i d'enregistraments del seu arxiu personal i d'altres obtingudes en el dia a dia de la feina i del seu entorn laboral, la creadora de continguts anirà descobrint als espectadors la seva faceta més personal. La docusèrie també inclourà els testimonis dels seus pares, el seu germà Álex i companys de professió com Laura Escanes, Madame de Rosa, Luc Loren i les influencers colombianes Calle i Poché, entre d'altres.

Al llarg de quatre capítols, la docusèrie, actualment en enregistrament, mostrarà com és el dia a dia de la influencer i descobrirà la faceta més íntima de la persona que està darrere del personatge de Dulceida: Aída Domenech. A més, aprofundirà les claus del seu èxit i com ha sabut utilitzar les xarxes socials per connectar amb el públic, tant espanyol com internacional, gràcies a la seva naturalitat i proximitat.