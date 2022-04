El Sant Jordi Musical de la Fàbrica Damm unirà les actuacions amb roses i llibres solidaris

L'Antiga Fàbrica Estrella Damm ha anunciat que Joan Dausà, Mishima, Blaumut, La Pegatina i Suu encapçalen la programació del Sant Jordi Musical que se celebrarà el 23 i 24 d'abril i que sumarà 44 actuacions (22 cada dia), informen els organitzadors a un comunicat.





Després de dues edicions sense celebrar-se per la pandèmia, l'organització ha publicat un vídeo a les xarxes que anuncia el retorn de la cita, amb la cançó cançó 'Per la vida', de Marcel i Júlia, que seran un dels participants.





Sara Roy, 31 FAM i Lildami i Marcel i Júlia també figuren al cartell de les dues jornades gratuïtes, que se celebraran des de les 11.30 fins a les 21.30.





A més dels quatre escenaris amb concerts, hi haurà firmes de discos d'artistes com Itaca Band, Loquillo, Maruja Limón, Pony Pisador, The Crab Apples, Pepet i Marieta i La Ludwig Band.





LLOCS DE VENDA SOLIDÀRIA





També hi haurà espais de venda de roses amb finalitats solidàries: les naturals i fetes a mà són de la Fundació Gaspar de Portolà; Solidaritat Sant Joan de Déu comercialitzarà detalls artesanals amb temàtica de Sant Jordi; i Amics de la Gent Gran oferirà les 'Roses contra l'oblit', fermalls fets a mà.





Tots els beneficis aniran destinats íntegrament a la Creu Roja per oferir ajuda humanitària a persones desplaçades i població civil d'Ucraïna.





A més, hi haurà parades de llibres (de la llibreria Abracadabra) i de vinils de segona mà (de Firadisc, Quarantena Edicions i Vinils Tairi).





Damm ha organitzat una recollida de llibres entre col·laboradors de la companyia en el marc de la campanya Recicla Cultura de la Fundació Servei Solitari, els beneficis dels quals es destinaran a programes d'alfabetització de persones en risc d'exclusió social.