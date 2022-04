Aragonès dóna una setmana a Pedro Sánchez per donar explicacions i exigeix dimissions

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha emplaçat el Govern a donar explicacions sobre el presumpte espionatge a dirigents independentistes en una setmana i ha avisat que necessitarà veure "renúncies" si n'és responsable.





Així ho ha manifestat en entrevistes realitzades a les agències internacionals AP i AFP, el contingut de les quals també apareix en diversos mitjans com el Washington Post.





Pere Aragonès @ep





Segons Aragonès, els fets han d'obligar el Govern a fer un pronunciament clar sobre això "en els propers dies, la setmana que ve", cosa que considera que encara no s'ha produït.





Així, ha insistit a reclamar a l'Executiu central que impulsi una investigació interna, una comissió de recerca al Congrés i que determini qui ha d'assumir responsabilitats per aquest suposat espionatge, darrere del qual sospita que hi ha el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).





ASSENYALA AL CNI





"Podem estar segurs que és el CNI", ha apuntat Aragonès, que veu una motivació política darrere aquest suposat espionatge a independentistes.





En cas de confirmar-se que el suposat espionatge va ser dirigit pel CNI, Aragonès ha assegurat que la responsabilitat dins del Govern de Pedro Sánchez “serà en funció de qui sabia, qui va autoritzar aquestes accions o qui no”.





"I quan parlo de responsabilitat, vull dir que necessitarem veure renúncies", afegeix el president català, que creu que l'Executiu central pot esbrinar què necessiti en molt poc temps, en les seves paraules.





Després d'assegurar que el CNI encara no ha negat haver comprat el programari espia Pegasus , ha criticat que el Govern s'escudi que les actuacions d'aquest òrgan d'intel·ligència estan subjectes a la legalitat vigent i que les actuacions són secretes.





RELACIONS "EN SUSPENS"





Tot i que ha evitat posar termini a una eventual retirada del suport al Govern de Pedro Sánchez, ha tornat a avisar que, "si no es restaura la confiança, és molt difícil que hi hagi acords com els que hi ha hagut en el passat".





Així, ha assegurat que les relacions amb l'Executiu central estan "en suspens" i que el suport de la seva formació i les negociacions sobre el conflicte català no poden seguir llevat que el Govern obri una investigació i purgui els responsables del presumpte espionatge .