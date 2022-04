Biden afirma que els EUA "no enviaran un sol soldat a Ucraïna a començar la Tercera Guerra Mundial"

El president dels Estats Units, Joe Biden , ha titllat novament de "carnisser" el seu homòleg rus, Vladimir Putin , per la invasió d'Ucraïna, si bé ha recalcat que Washington "no enviarà un sol soldat a Ucraïna a començar la Tercera Guerra Mundial”.





Biden ha fet una crida a la comunitat internacional per "estar units" davant l'ofensiva i ha advertit que si "es trenca, hi ha un problema real per a la seguretat a llarg termini".





Joe Biden @ep





" Fa temps i esforç, però no enviaré a un sol soldat nord-americà a Ucraïna a començar la Tercera Guerra Mundial ", ha indicat. "Hem de donar a Ucraïna capacitats militars que necessiten per defensar-se", ha explicat, abans d'incidir que "el més important" és "mantenir unides a l'OTAN ia Europa".





En aquest sentit, ha subratllat que ha mantingut "més de 120 reunions" amb líders internacionals a través de videoconferència per abordar el conflicte, afirmant que Putin "ha estat esperant i creient que l'OTAN tindria fractures i que no es farien sacrificis per ajudar i fer front al que està fent a l'est d'Europa”, que ha descrit com “una cosa pecaminosa”. "No vull ser moralista, però és cert: és pecaminós", ha reiterat.





D'altra banda, ha criticat el seu predecessor a la Casa Blanca, Donald Trump, per la seva actitud cap a l'OTAN. " L'últim va tractar l'OTAN com si fos una funda protectora. Sense bromes. 'Si no fan això i això, no protegirem '", ha dit, en referència a les polítiques de Trump sobre aquest punt.





"Vaig predir que tindríem greus problemes i que hi hauria una invasió a Ucraïna per part de Putin. No només ha envaït Ucraïna, ha fet molt més. És un carnisser. Tenen un carnisser real", ha denunciat Biden, que ha reiterat la seva postura que "el que passa a Europa és la base del que es pot fer a la resta del món". "No hi ha manera d'escapar a un conflicte a Europa. No ha passat mai", ha conclòs.