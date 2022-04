El PP reclama constituir una Comissió de Secrets Oficials per aclarir l'espionatge a independentistes

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha reclamat aquest divendres constituir ja la Comissió de Secrets Oficials per aclarir el suposat espionatge a més de 60 dirigents independentistes a través del sistema Pegasus. Segons la seva opinió, aquest seria el camí per "aclarir qualsevol dura" davant el moment d'"incertesa que es viu" per l'anomenat 'cas Pegasus'.





Cuca Gamarra @ep





Així s'ha pronunciat després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi exigit al Govern responsabilitats per aquest suposat espionatge a mòbils de càrrecs independentistes. De fet, ha avisat que veu "inviable" col·laborar amb el president Pedro Sánchez si no depura ja responsabilitats pel que considera "l'escàndol d'espionatge més gran la democràcia".





Paral·lelament, Unidas Podemos, els partits independentistes i els que van recolzar la investidura de Sánchez han demanat crear una comissió de recerca al Congrés sobre aquest presumpte espionatge . El partit morat, que comparteix govern amb el PSOE, ha plasmat la firma en aquesta iniciativa que han subscrit ERC, EH Bildu, el PNB, Més País, Compromís, Junts, el PDeCAT, la CUP i BNG.





En ser preguntada si el PP està favor de convocar la Comissió de Secrets Oficials o de crear una comissió d'investigació com demanen Unides Podem i més formacions, Gamarra ha assenyalat que "seria bo, sobretot pel moment d'incertesa que es viu per aquest assumpte", constituir la Comissió de Secrets Oficials perquè s'ofereixin explicacions.





DIU QUE DEPÈN DE BATET LA SEVA CONSTITUCIÓ





La 'número dos' del PP ha afirmat que es tracta de "buscar la màxima transparència" i "aclarir qualsevol tipus de dubte" amb la constitució d'aquesta Comissió de Secrets Oficials. A més, ha recordat que la “capacitat i facultat per constituir-la depèn de la presidenta de la Cambra”, Meritxell Batet.





" Crec que aquest seria el camí perquè es pugui aclarir qualsevol mena de dubte ", ha manifestat Gamarra en una entrevista a Antena 3, que ha recollit Europa Press, en relació amb la polèmica oberta pel suposat espionatge.





Dimecres passat, Gamarra ja va emplaçar el Govern a oferir explicacions amb "transparència", però es va mostrar convençuda que amb aquests aclariments "s'aclariran tots els dubtes". "Crec que l'important és la transparència i que el Govern doni les explicacions oportunes en els àmbits corresponents", va dir durant una conferència-col·loqui al Club Siglo XXI, on va afegir que el PP confia a l'Executiu i no entra ni a " suposicions" ni "elucubracions".





EL CONGRÉS PORTA TRES ANYS SENSE COMISSIÓ DE SECRETS





El Congrés porta tres anys sense Comissió de Secrets Oficials, que és anomenada oficialment Comissió de control de les Despeses Reservades, pels vetos mutus dels grups parlamentaris. Per poder conèixer matèries classificades cal comptar amb l'autorització del Ple del Congrés obtenint el suport de tres cinquens de la Cambra, això és de 210 vots, en una votació secreta mitjançant papereta en urna.





Els elegits, un per cada grup del Congrés (generalment el portaveu), passen a formar part automàticament de la comissió que dirigeix la presidenta de la Cambra. Arribar a aquests 210 vots resulta molt complicat perquè requereix suports mutus entre els grups parlamentaris, i el clima polític no sembla propici.





Vox ja va avançar a l'inici de la legislatura que no pensava aportar ni un vot als independentistes i que faria tot el possible perquè no tinguin accés a informació reservada. I el PP tampoc vol recolzar que Bildu pugui conèixer secrets d'Estat, atesos els seus antics vincles amb Batasuna.





En una entrevista recent a Europa Press, el portaveu del Grup Socialista, Héctor Gómez, s'ha mostrat disposat a posar en marxa aquesta comissió i ha dit esperar que els vetos creuats entre partits no ho impedeixin. I aquesta setmana, la portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, ha instat els grups a desbloquejar la constitució d'aquesta comissió.