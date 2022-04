Viu la Diada Sant Jordi i les Festes de Primavera a Girona: aquestes són totes les activitats

La festa del patró nacional de Catalunya, Sant Jordi , és un dia que se celebra amb especial entusiasme als carrers i places de Girona. Es poden trobar llibres i roses a tots els racons de la ciutat i milers de persones surten a passejar pels carrers de la ciutat. També és tradició penjar als balcons la senyera de Catalunya.





L'Ajuntament de Girona, a petició del gremi de llibreries de la ciutat, ha decidit traslladar la fira mercat de Sant Jordi al Palau Firal. L'esdeveniment havia de dur-se a terme a l'esplanada de la Copa i al passeig de la Devesa, però davant l'alta probabilitat de pluges previstes per aquest dissabte, dia 23 d'abril, s'ha acordat el canvi de lloc.





L'horari d'obertura al públic serà de 9 a 21 h i l'entrada serà gratuïta. L'accés es farà per la porta del passeig de la Devesa. A la planta baixa, s'hi ubicaran les parades del sector professional del llibre i la rosa i, a la primera planta, hi haurà les entitats sense ànim de lucre, els centres escolars i els partits polítics.





La tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Glòria Plana Yanes, ha afirmat que “ després de dos anys marcats per la pandèmia, tothom té ganes de poder gaudir del Sant Jordi amb plena normalitat i, per fi, aquest any podrà ser així. És el dia més important de l'any per a les llibreries i floristeries i per això, des de l'Ajuntament, hem fet un gran esforç d'última hora per traslladar la jornada al Palau Firal i que la pluja no desllueixi un dia tan especial com aquest”.





Durant tota la jornada s'han previst activitats diverses, a més de les tradicionals signatures de llibres per part dels autors i autores. A les 12 h, hi haurà el contacontes de l'obra La rínxols dels llaços blaus, a càrrec de Vivim del Cuentu ; a les 13 h, una actuació musical de DJ Mr. Blond ; a les 17 h, una lectura poètica a càrrec d' Edicions Tremendes ; a les 18 h, un concert de Fina! , i a les 19.30 h, un concert de Tramma .





La 'penjada del Tarlà' @Aj. de Girona





TORNEN LES FESTES DE PRIMAVERA





El Tarlà tornarà a voltejar al carrer de la Plateria després de dos anys de restriccions amb motiu de la pandèmia. La tradicional 'penjada del Tarlà' aquest dissabte, dia 23 d'abril, a les 12 h, serà l'acte central de les Festes de Primavera de Girona 2022, que aquest any recuperen el format i el programa habituals. Com altres vegades, l'acte comptarà amb el pregó de les festes, que aquest any anirà a càrrec de l'actor Jordi Rico. L'últim cop que la popular figura festiva gironina va sortir al Barrio Viejo va ser el 2019, si bé el 2021 va visitar les diverses escoles bressol i de primària de la ciutat com una alternativa a la programació tradicional, amb l'objectiu de fer contents els nens. La figura del Tarlà es podrà veure al carrer de l'Argenteria fins al dia 15 de maig, coincidint amb el final de Girona, Tiempo de Flores.





"Des de l'Ajuntament de Girona estem orgullosos de poder anunciar les Festes de Primavera del 2022, que arriben amb un ventall d´activitats que faran sortir els gironins i les gironines al carrer a gaudir de la ciutat i de la nostra cultura", ha explicat el vicealcalde i regidor de Cultura del consistori, Quim Ayats, que ha afirmat que “des del govern, volem que la cultura popular gironina batega, perquè aquesta és una part central del nostre estil de vida i qualitat de vida”. “Com és tradició a Girona, recuperem la presència del Tarlà, un dels elements més simbòlics de la cultura popular gironina. És imprescindible que els ciutadans i les ciutadanes més joves coneguin aquesta figura per garantir la continuïtat de les tradicions i l'imaginari de la nostra ciutat”, ha afegit Ayats.





Més enllà de la 'penjada del Tarlà', les Festes de Primavera portaran a la ciutat una desena de propostes populars i festives entre el 22 i el 24 d'abril. El mateix 23 d'abril, a partir de les 11 h, la Fal·lera Gironina farà una cercavila amb els gegants i els capgrossos de Girona. Part de l'imaginari festiu de la ciutat sortirà dels jardins de la Infància i recorrerà la plaça de Catalunya, la rambla de la Llibertat i el carrer de l'Argenteria per portar el Tarlà fins a la destinació.







Durant la jornada de dissabte tindran lloc tres activitats més. D'una banda, a les 12 h, la plaça de la Independència acollirà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla La Bisbal Jove.





A continuació, a les 17 h, la rambla de la Llibertat serà l'escenari de l'espectacle familiar de circ Mr. Arlet, de la companyia Moi Jordana Cia. A més, tant el dissabte com el diumenge se celebrarà el taller “Acrobàcia aèria, de la tècnica al movimient orgànic”, organitzat amb la col·laboració del Centre de Formació Teatral El Galliner.





Un dia abans, el 22 d'abril, a la Catedral de Girona , l'espectacle la Consueta de Sant Jordi començarà a les activitats de les Festes de Primavera. Hi haurà dues sessions, una a les 18.30 hi una a les 20.30 h, amb entrada gratuïta i reserva prèvia.





El diumenge 24 d'abril, a partir de les 10 h, tindrà lloc la vuitena Trobada de Mulasses de Girona a la rambla de la Llibertat. Aquest any hi participaran, a més de la Mula Baba i la Mula Petita de Girona, la Mulassa de Sant Feliu de Llobregat, la Mulassa de Lloret de Mar i la Mulassa de la Colla Geganters dels Alegre de Reus. En el marc de la trobada es farà una representació de titelles a càrrec de la Mula Baba (11 h) i una cercavila amb totes les mulasses participants, que aniran des de la rambla de la Llbertat fins a la plaça dels Jurats, on faran la ballada final ( 12 h). A la mateixa hora, a la plaça de la Independència, la companyia Circ Petit organitzarà un taller de tècniques circenses.





Tancarà la programació de les festes l'activitat La Gerionada , que és novetat d'aquest any. La proposta, que anirà a càrrec de la Fal·lera Gironina, consistirà en una plantada de gegants on es reuniran els convidats del gegant Gerió, el ser mitològic de tres caps i sis braços de Girona. Cadascun dels tres caps portarà els seus amics a la trobada: per part del Bover, assistiran la Mula i la Somera de Falset (província de Tarragona); per part de l'Arquitecte, hi haurà els Gegants de la Pedrera (província de Barcelona) i, finalment, per part del Guerrer, hi haurà els Gegants de Bellvís (província de Lleida). A les 17 h, tots junts iniciaran una cercavila pels carrers de Girona, amb inici i arribada a la plaça del Ví on, a partir de les 17.40 h, aproximadament, faran els balls de lluïment.





Podeu consultar tota la informació sobre les Festes de Primavera 2022 a la pàgina web municipal del Tarlà , on també es poden trobar diferents recursos com l'Auca del Tarlà en color, en blanc i negre per poder pintar i en vídeo; un taller per aprendre a fer la figura a casa, i un film on es veuen les diferents cabrioles que fa aquest personatge històric de la ciutat.