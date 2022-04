Mor als 52 anys Rosa Mariscal, actriu d'Hospital Central

Rosa Mariscal, actriu espanyola coneguda per papers com el que va exercir a l' Hospital Central , ha mort aquest divendres als 53 anys . Així ho ha anunciat la Unió d'Actors i Actrius, encara que no ha donat a conèixer la causa de la mort, en un tweet recollit per Catalunyapress.









A l'Hospital Central va interpretar la pediatra Andrea Valverde durant sis temporades, fet que es tradueix en 80 episodis. Però a més, també va treballar a L'altra família, Periodistes, 7 vides o Hereus .







Pel que fa a pel·lícules, Mariscal va treballar en Resultat final, Agudetes a l'ànima, Quan tornis al meu costat i a Amor, curiositat, prozak i dubtes . I també va formar part de diversos curtmetratges i obres de teatre, com Fuenteovejuna, Poeta a Nova York o Yerma.