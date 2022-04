Un jutge de Barcelona obliga Twitter a tornar un compte a un usuari que no recordava la clau d'accés

El Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona ha emès una sentència per la qual obliga Twitter a tornar a un usuari el seu compte, després de negar-li l'accés per haver oblidat ell la clau d'accés. La companyia haurà de pagar les costes del procés i un euro de multa per cada dia que es demori a restablir l'accés, segons publica el digital El Confidencial i recull Facua - Consumidores en Acción.





Tot va començar quan el demandant va perdre la contrasenya del seu perfil, associat a un compte de correu electrònic antic, al qual ja no tenia accés.





Per això, va sol·licitar a la xarxa social de l'ocellet que li facilités l'entrada, oferint identificar-se de diverses maneres . "Sabem que això pot resultar frustrant, però no podem brindar-te més ajuda (...). Et convidem que creïs un nou compte perquè puguis tornar a fer servir Twitter", va respondre aquella en un missatge, al·legant que no era possible corroborar la seva identitat.





Twitter @ep





Després de diverses negatives, l'home va decidir presentar una demanda al·legant que el contingut publicat fins ara estava protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Argumentava que tant les publicacions com les fotografies del seu perfil tenien la consideració d'obra a ulls de la normativa, ja que estaven dotades d'originalitat. Per això, raonava, Twitter estava vulnerant els seus drets morals i incorrent en una pràctica comercial deslleial.





La jutgessa veu dany moral, no vulneració de la propietat intel·lectual





A la sentència, el tribunal estima la petició de dany moral, si bé no creu que s'hagin vulnerat drets de propietat intel·lectual: "No es nega l'autoria de l'actor, ni els drets que li puguin correspondre (...). La conducta de Twitter es redueix a denegar l'accés al compte, no a qüestionar-ne el contingut".





La jutgessa argumenta que el dany moral "no es limita als drets de propietat intel·lectual, sinó que té com a objecte diverses situacions com l'impacte del patiment psíquic, espiritual, l'angoixa, l'ansietat, l'angoixa i altres situacions similars".





En aquest sentit, el defensor del demandant, Pablo Ferrándiz, de Ferrándiz Advocats, apunta a El Confidencial que "els drets dels usuaris finals de xarxes socials en línia no són menys dignes que els de qualsevol usuari al món analògic. El Tribunal de Luxemburg està dient que 11 paraules poden ser suficients per condensar càrrega creativa, per la qual cosa un tuit que tingui 40 o 50 paraules, de ser veritablement original, pot considerar-se una obra del llenguatge escrit que atorgui al seu enginyós autor drets morals, entre ells, el de decidir quan retirar-ho del mercat digital”.





La xarxa social intenta recular





El text de la sentència reconeix que Twitter s'atribueix àmplies potestats sobre els perfils, fins i tot la suspensió sense causa justificada, però retreu que la xarxa social no arribés a donar cap explicació al demandant per la negativa a facilitar-li l'accés.





A més, el jutjat retreu que Twitter posés obstacles constants al demandant quan intentava recuperar el seu compte, però que després mudés la seva postura el dia de l'audiència prèvia. Una actitud "certament reprotxable i sense justificació", segons la jutgessa. Aquest viratge, incideix, "manifesta clarament que no existia cap obstacle insalvable per a la reactivació del compte". A més, la xarxa social haurà de cobrir totes les despeses del procés judicial.