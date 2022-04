​David Madí recol·loca a Roger Loppacher a l’Autoritat Catalana de la Competència per defensar Aguas de Valencia

Els 27 anys de vida professional de Roger Loppacher estan lligats desde fa 20 als de David Madí, ex mà dreta d’Artur Mas i actual president d’Aigües de Catalunya, filial de Global Omnium (Aguas de Valencia). Loppacher ha anat, de càrrec en càrrec, dins de la administració pública com a membre de CiU. Així es compren com a estat des de director general de Mitjans Audiovisuals a secretari general dels departaments d’interior i governació dels diferents governs convergents.





Desde el 2012, any en que, va ser elegit per CIU i el PP per presidir el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha estat criticat per mitjans i opinadors no independentistes per la seva dita manca de neutralitat, ja que consideren que seguia una línia massa semblant a la del govern i això feia els continguts de la CCMA poc independents i plurals.









A més va ser sonat el seu vot particular contra la resolució de l'organisme en què instava a TV3 " a complir amb la seva missió de servei públic i que els seus documentals responguin a més d’un punt de vista, oferint diferents posicionaments de la societat catalana”.







Perquè el CAC que és l'organisme que s'encarrega de regular els continguts oferts als mitjans de la CCMA i Federalistes d’Esquerres, volia que TV3 emetès el documental (Federal) cosa que la televisió catalana va rebutjar. La intervenció del CAC va ser la de demanar a TV3 el respecte de la missió de servei públic contra la que Loppacher va votar en contra.





Durant els seus anys al capdavant del CAC, se l’ha acusat per part de membres de l’oposició del fet d’actuar com un comissari polític amb TV3, seguint ordres d’importants membres de l’entorn convergent com David Madí o Quico Homs.







NOU DESTÍ ACABAT EL MANDAT AL CAC









David Madí el día de su despedida política junto a Artur Mas





Un cop finalitzat el mandat al CAC, David Madí, no ha trigat en recol·locar-lo com a president de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) el passat 15 de febrer de 2022, en substitució de Marcel Coderch i Collell.





El vincle entre Loppacher i David Madí va fraguar-se en l’etapa de Loppacher al departament d’interior quan fa més de 20 anys, Madí va col·locar a Loppacher a Abertis i va dur la privatització i posterior conversió a Cellnex.





Mentre Madí era el secretari d’estratègia de CiU, Loppacher fou nomenat vicepresident de la CCMA. L’any 2008 hi va haver una pugna en la negociació ERC-PSC-ICV-CiU per la renovació del govern de la CCMA, i David Madí, volia formar-ne part juntament amb els altres noms proposats per CiU (Loppacher entre ells) però els altres partits no i per desencallar la negociació, Madí va renunciar a ser al consell per tal de que Loppacher i d'altres diputats convergents hi fossin. Per tot això se’l considera pròxim a David Madí.









En aquest nou càrrec, del Roger Loppacher de l' Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) no ha trigat en fer-li el primer favor a David Madí organitzan unes jornades el proper 27 d’abril al Palau Robert per presentar un estudi que ha realitzat aquesta entitat sobre competència en el subministrament d’aigua a l’àmbit urbà a Catalunya. Un estudi amb un posicionament sesgat per afavorir els interessos de Aguas de Valencia i David Madí.





Hi ha preocupació al sector de l’aigua de que l’ACCO ( Autoritat Catalana de la Competència) perdi la seva tradicional imparcialitat estant al capdavant d'aquest organisme Roger Loppacher.