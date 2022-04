Afectacions a les línies de bus per la Cursa El Corte Inglés /@EP

Amb motiu de la celebració de la 42a edició de la Cursa El Corte Inglés, que tindrà lloc aquest diumenge, 24 d’abril, algunes línies d’autobús poden tenir afectacions pel que fa a recorregut i horari. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana el metro per als desplaçaments per la zona on transcorrerà la prova esportiva.



El nou recorregut de la cursa, certificat per la Federació Catalana d’Atletisme, és de 10 quilòmetres. La sortida es donarà a les 9 hores a El Corte Inglés de l’av. Diagonal i afectarà tot el trànsit de superfície per on passi la cursa entre les 6 i les 14 hores, aproximadament. La prova, la més multitudinària de Barcelona, recorrerà els principals carrers de la ciutat: iniciarà el circuit a l’av. Diagonal amb Gran Via de Carles III, transcorrerà al llarg de quasi 3 quilòmetres per aquesta avinguda per baixar per passeig de Gràcia i continuar pels carrers d’Aragó, Viladomat, Gran Via de les Corts Catalanes, Marina, Ausiàs Marc, rda. Sant Pere i plaça Catalunya, on finalitzarà la cursa.

Els desviaments afectaran 38 línies de bus de TMB: D40, D50, H6, H8, H10, H12, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 141 i les rutes Vermella i Blava del Barcelona Bus Turístic.