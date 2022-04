Com serà Sant Jordi a Lleida? Coneix totes les activitats

Ajuntament de Lleida @ep





Lleida , com totes les ciutats catalanes, celebra cada any de forma especial el dia 23 d'abril , festa del llibre i de la rosa, una tradició, la de Sant Jordi , arrelada a Catalunya històricament, que viu aquesta jornada als carrers de forma massiva i amable.





Els llibreters s'acosten als lectors exhibint les darreres novetats editorials i els venedors de roses s'ofereixen a cada pas per completar l'obsequi per a aquells que estimem. Llibres i roses, doncs, són els protagonistes de la jornada, i la calor humana en fa la resta.





L'Ajuntament de Lleida se suma sempre a la celebració instal·lant un estand a la plaça de la Paeria, on la ciutadania de Lleida és obsequiada, any rere any, amb un nou volum d'un opuscle literari municipal de la col·lecció “Escata de Drac. Relats de Sant Jordi”, que recull 5 narracions inèdites noves cada any d'escriptors i escriptores de la nostra terra.





Completant la festa sempre es programen activitats literàries i de cultura tradicional per arrodonir el temps de celebració.





PROGRAMA D'ACTIVITATS DE LA DIADA SANT JORDI 2022 A LLEIDA:





TOTS A LA RAMBLA: CELEBREM SANT JORDI!





- Parades de Sant Jordi sector professional LLIBRES i ROSES (Avda. Francesc Macià)





- Parades entitats (Rambla Ferran i plaça Sant Joan)





- Parada institucional de Sant Jordi de la Paeria: Estaca de drac





Els visitants seran obsequiats amb un punt de llibre dedicat a Guillem Viladot i el volum 18 de la col·lecció municipal ESTACA DE DRAC. Relats de Sant Jordi, fins a esgotar existències, amb relats dels autors Màrius Blàvia, Carme Casanovas, Ivet Eroles, Meritxell Gené i Juanjo Mandáis.







De 9h a 21h Avda. Francesc Macià





- Espai EAM Leandre Cristòfor: Comença a volar!





L'Escola d'art Leandre Cristòfor (EAM) us convida a passar pel seu photocall perquè pugueu recordar el dia de Sant Jordi d'aquest any amb una foto. També podreu trobar i adquirir creacions dels mateixos alumnes (punts de llibre, il·lustracions, fotografies, adhesius...).





De 9h a 20h Avda. Francesc Macià









ACTIVITATS A L'ESCENARI DE RAMBLA FERRAN





- 11.30ha 12h Psicogeografia al Casc Antic de Lleida





La psicogeografia és un gènere narratiu vinculat al passeig i als espais, amb exponents com Sebald o Iain Sinclair. Dues obres de joves talents de Lleida que la reivindiquen dins el marc de les transformacions del centre històric de Lleida. Presentació de Díptic espiritista d'Aurora Daurada Edicions i Ruïna d'Associació Bronca amb Albert Kadmon i XImi.







Ho organitza: Bronca Associació





- 12h a 12.30h Com viure tu propòsit sense amargar-te la vida







Les autores Laura Revés i Sandra Olea ens ajudaran a trobar el nostre propòsit i gaudir del viatge per trobar-lo.





Ho organitza: Editorial Mil·lenni





- 12.30ha 13h Conversa amb editors i llibreters de Lleida





Editors i llibreters de la ciutat parlaran del moment dinàmic i il·lusionant que està vivint Lleida al sector del llibre.





Ho organitza: Ajuntament de Lleida





- 13h a 13.30h Parlem de democràcia i llibertat





A propòsit del llibre En defensa de la democràcia i la llibertat de Domènec de Bellmunt, la periodista Anna Sàez conversarà amb Josep Camps i Francesc Foguet, autors del llibre.





Ho organitza: Editorial Fonoll





- 13.30h a 14h Escriure en femení





La Montse Sanjuan, la Marta Alòs, la Marialba Revés, la Maite Alarcón i la Glòria Martín conversaran sobre les seves últimes novetats literàries.





Ho organitza: Pagès editors





- 17.30ha 18h Recital de poesia





Àngels Marzo, Jaume Suau i Xavier Baró recitaran poemes dels seus darrers llibres.





Ho organitza: Pagès editors





- 18h a 18.30h Parlem de Guillem Viladot





Teresa Ibars, autora del silenci de l'angle. Guillem Viladot o el neguit del jo conversarà amb la periodista Anna Sàez sobre el llibre i sobre l'obra de Guillem Viladot, amb motiu de l'Any Viladot, en commemoració del centenari del seu naixement.





Ho organitza: Editorial Hinojo





- 19h a 19.30h Quatre historiadors dins la història





Gerard Pamplona, Enric Vicedo, Lluïsa Pla i Pau Juvillà conversaran sobre la importància de la recuperació de la memòria històrica.





Ho organitza: Pagès editores





- 19.30h Ballada de sardanes amb Bellpuig Cobla





Ho organitza: Ajuntament de Lleida





Per conèixer la resta d'activitats podeu consultar el programa de Sant Jordi 2022 a Lleida al següent document: