Així serà la Diada de Sant Jordi 2022 a Barcelona: descobreix totes les activitats

Així serà la Diada de Sant Jordi 2022 a Barcelona: coneix totes les activitats /@Pixabay

Barcelona tornarà a viure aquest 2022 un Sant Jordi com els d'abans de la pandèmia: amb els carrers plens de roses i llibres, sense restriccions i sense màscares. En total, es muntaran més de 300 parades oficials, fet que suposa un rècord, i moltes se situaran a la 'superilla literària' que s'ha organitzat al centre de la ciutat. Aquesta és, de fet, una de les novetats d'aquest any: els ciutadans que vulguin gaudir de la Diada ho podran fer tranquil·lament, sense cotxes.







A més, s'han programat multitud de signatures de llibres (són centenars els escriptors que aniran a la Ciutat Comtal a presentar i signar els seus darrers llibres i novel·les) i moltes altres activitats. De tot això en parlarem a continuació.

IMMA MONSÓ, PREGONERA DE LA LECTURA 2022

El pregó de la Diada anirà a càrrec d'Imma Monsó, que parlarà amb Anna Guitart sobre la seva obra i el paper que la lectura i les biblioteques han tingut a la seva vida. Ella és escriptora, però a més ha treballat com a professora de llengües estrangeres. Entre les seves obres, hi ha el conte Si és no és, que va aconseguir el premi Ribera d'Ebre, la novel·la Mai se sap, premi Tigre Juan i Todo un carácter, la més recent. La lectura serà aquest mateix divendres dia 22 a les 18:00h al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona i cal inscripció prèvia per acudir-hi.

ON ES VENDRAN LLIBRES I ROSES?

Superilla literària de Barcelona /@Aj. de Barcelona

El cor d'aquesta jornada serà la superilla literària, que estarà situada entre l'avinguda Diagonal i la Gran Via i entre els carrers Balmes i Pau Clarís. Cal apuntar que dins de la 'superilla' s'han organitzat dos espais diferenciats: un de reservat per als professionals i l'altre per a associacions i entitats.



D'aquesta manera, al Passeig de Gràcia (des de Diagonal fins a Gran Via) es muntaran parades de llibreters i floristes. A Rambla Catalunya també, però amb associacions i entitats. El mateix passarà a Carrer Diputació, Consell de Cent, Mallorca, Provença, Rosselló, Còrsega. I al passeig de Sant Joan hi haurà parades de còmics, literatura infantil i juvenil







A més, les llibreries podran treure parades a les portes dels seus establiments (des de dijous) i es podran comprar llibres i flors a altres punts de la ciutat, com a plaça d'Universitat, la plaça Reial i el passeig de Lluís Companys . De fet, aquest darrer, al costat del passeig de Sant Joan, serà un altre dels eixos més importants de la celebració.

També hi haurà espais de venda als diferents barris i districtes de la ciutat. Són els que deixem a continuació:

- Ciutat Vella: la Rambla, plaça Reial i passeig de Lluís Companys.

- L'Eixample: plaça de Catalunya, plaça de la Universitat i passeig de Sant Joan (entre la plaça de Tetuan i l'Arc de Triomf)

- Sants-Montjuïc: rambla de Sants i carrer de la Diputació.

- Les Corts: avinguda de la Diagonal (entre el carrer de Joan Güell i el carrer de Pau Romeva) i plaça de Valdivia.

- Sarrià – Sant Gervasi: plaça de Sarrià.

- Gràcia: carrer Gran de Gràcia (entre la travessera de Gràcia i la rambla del Prat), plaça de Nicolás Salmerón, plaça de la Vila de Gràcia i Jardinets de Gràcia.

- Horta-Guinardó: plaça d'Eivissa i la zona delimitada pel carrer de Tajo.

- Nou Barris: marquesina de la Via Júlia (entre el carrer d'Argullós i el carrer de Joaquim Valls), i plaça del Virrei Amat (a la cruïlla del carrer de Felip II i el carrer de la Jota).

- Sant Andreu: places d'Orfila i del Comerç i carrer del Segre (entre el carrer del Pont i el carrer del Cinca).

- Sant Martí: rambla del Poblenou (entre el passeig de Calvell i l'avinguda de la Diagonal), carrer del Cabanyal i carrer de la Sèquia Comtal.

SIGNATURES DE LLIBRES

Javier Marín signarà a la carpa d'AIREs /@Javier Marín

A més, moltes editorials portaran els seus escriptors a signar els exemplars dels seus llibres a tots aquells lectors que s'hi acostin. S'han organitzat firmes a llibreries, però també a carpes que es muntaran al carrer.







Aquest és el cas d'El Corte Inglés , que tindrà dues carpes davant de la façana del seu establiment de Plaça Catalunya on durant tot el dia hi haurà escriptors. Pots consultar els noms dels més de cinquanta autors i l'horari en què signaran a l'article que hem preparat des de Catalunyapress:





A més, també signaran novel·les alguns escriptors que hem entrevistat recentment des d'aquest mitjà. Aquest és el cas, per exemple, de Javier Marín. L'autor estarà a la carpa d'AIREs entre les 09:00 hi les 12:00 h en horari de matí i entre les 18:00 hi les 21:00 h en l'horari de tarda.

Cal apuntar que estaran presents a la Diada de Sant Jordi autors i autores nacionals de renom, tals com Elisabet Benavent, Megan Maxwell, Alice Kellen, Fernando Aramburu o Javier Castillo. Però també visitaran la ciutat autors internacionals com Petros Márkaris, Jo Nesbo o Theodor Kallifatides.

LLOCS EMBLEMÀTICS OBRIRAN LES SEVES PORTES AL PÚBLIC

El Recinte Modernista de Sant Pau obrirà les portes al públic /@Pixabay

D'altra banda, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, alguns monuments o museus emblemàtics de la ciutat obriran les portes al públic, que podreu acudir a visitar-los de manera gratuïta.







Així doncs, sempre que obtingueu cita prèvia, podreu visitar el Recinte Modernista de Sant Pau, dissenyat per Lluís Doménech i Montaner i construït entre 1905 i 1930. També obrirà les portes una altra de les joies de la ciutat: el Pavelló Mies Van der Rohe, una obra simbòlica del Moviment Modern feta amb acer, vidre i marbre. Durant la Diada de Sant Jordi, es podrà visitar de 10 a 17h, hi haurà una parada de llibres i un espai per llegir; a les 19:00h es podrà gaudir de l'espectacle de dansa Desire de paraguas.

D'altra banda, el Palau Güell de Gaudí obrirà de 10 a 20h, però també caldrà treure cita prèvia per poder visitar aquesta obra de l'arquitecte català.

El Museu d'Història de Catalunya permetrà visitar la col·lecció permanent i la mostra fotogràfica de la història de la comunitat de manera gratuïta entre les 10 i les 19h; el Museu d'Arqueologia de Catalunya , per la seva banda, obrirà les portes de 9:30 a 19:00h perquè aquell que així ho desitgi pugui visitar l'edifici, el Pala d'Arts Gràfiques de l'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 1929 i també les exposicions que tenen actualment.

Finalment, l' Institut d'Estudis Catalans farà una jornada de portes obertes entre les 16 a les 20:00h d'aquest dissabte i es podran veure la Sala Prat de Riba, la sala Puig i Cadafalch, la capella i el jardí Mercè Redoreda. A més, durant tot el dia, des de les 10:00h, es muntarà una parada de llibres al pati de la Casa Convalescència.

SANT JORDI MUSICAL

Hi haurà una jornada musical a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm /@Damm

D'altra banda, en aquesta Diada de Sant Jordi tampoc no hi faltarà la música. A l'Antiga Fàbrica Estrella Damm hi haurà actuacions de més de 40 grups, entre els quals destaquen Joan Dausà, La Pegatina, Mishima, Suu, Blaumut, 31 FAM, Lildami o Sara Roy , entre d'altres. A més, hi haurà firmes de discos dels grups que actuïn i d'altres que hi acudiran expressament. L'entrada és gratuïta, encara que l'aforament és limitat.







A més, la Plaça Sant Jaume acollirà a les 19:00h aquest dissabte la 71a Audició de Sardanes de la Colla Sardanista Sant Jordi , a càrrec de la Cobla La Principal de la Bisbal.

SANT JORDI PER ALS MÉS PETITS



Per descomptat, també s'han organitzat activitats perquè els més petits de la família gaudeixin d'aquesta Diada de Sant Jordi. D'una banda, podreu gaudir de l' espectacle de titelles sobre la llegenda de Sant Jordi que ha preparat la companyia La Puntual per als nens més grans de 3 anys; de l'altra, podran acudir a la Sala Arts Teatre Barcelona a gaudir d'un altre espectacle i diverses munualitats. Els horaris i els preus es poden consultar a la web de l'Ajuntament.