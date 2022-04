Anna Hernández: "'La luna sobre los molinos' posarà a prova l'ètica i la moral del lector"

Anna Hernández va néixer a Cartagena el 1970. És llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i porta treballant en mitjans de comunicació des del 1994. Des de llavors, ha explicat històries socials als seus lectors, que ara poden gaudir de la seva faceta com a escriptora de novel·la negra.





Després de viatjar pel nord d'Europa, Anna va decidir escriure una novel·la que va sortir al mercat el 2019 sota el títol La Mecedora. I aquest 2022 ha sortit la seva continuació: La luna sobre los molinos. Gràcies a la seva capacitat per escoltar els testimonis i a la seva extensa agenda de fonts d'informació, ha pogut construir uns personatges i uns escenaris reals que ha plasmat a les pàgines de les novel·les. Des de Catalunyapress l'hem entrevistat per saber com va sorgir la segona i quin ha estat el procés d'escriptura, per conèixer millor què amaga la trama i per indagar sobre què té de l'actualitat, com la seva relació amb la invasió d'Ucraïna.



Anna Hernández: "La lluna sobre els molins posarà a prova l'ètica i la moral del lector" /@Anna Hernández





La teva primera novel·la, La Mecedora, va sortir al mercat l'abril del 2019. Com va sorgir la idea de publicar un llibre?

Des que vaig descobrir l'obra de l'escriptor suec Henning Mankell vaig voler conèixer Suècia, l'escenari on es desenvolupen les trames del seu personatge, l'inspector Kurt Wallander. Vaig començar a viatjar al país escandinau i em vaig enamorar del país, d'Escandinàvia, de la seva gent, de la seva escassa llum, del seu misteri… En aquest ambient de novel·la es va apoderar de mi una mena d'esperit literari nòrdic i els meus personatges em van demanar que els convertís en paraules, i això vaig fer. Vaig escriure i vaig publicar la meva primera novel·la, La Mecedora.

Tres anys després has tret al mercat La luna sobre los molinos. Com neix aquesta segona novel·la?

És una continuació del treball anterior, encara que les històries es poden llegir de manera totalment independent. El 2014 vaig començar a viatjar als països nòrdics i temps després a Ucraïna i a Polònia. Acumulant viatges, documentació, entrevistes i vivències he aconseguit escriure les dues novel·les i ja treballo a la tercera.

Què trobarem entre les seves pàgines?

Una presó amb més secrets que presos. Assassinats que van més enllà de les víctimes. Una trama literària al servei de la traïció. Sentiments desbocats cap a la destrucció. La lluna xarrupa els molins és una novel·la sobre l'aguait en un ambient d'intrigues, aliances i conspiracions, on resultarà un repte destriar qui va ser qui en el passat, qui és qui en el present i qui serà qui en el futur. El lector tindrà difícil saber qui està amb qui i qui contra qui perquè res no és el que sembla. Hi ha moltíssims personatges a l'obra. Uns es veuen, altres s'amaguen, alguns es disfressen, fins i tot n'hi ha que es camuflen. El present principalment transcorre a Suècia: Estocolm (capital), Goteborg (costa oest) i Skellefteå (costa nord-est). El pes del passat es viu a Geòrgia, Abkhàzia, Ucraïna i Espanya. Una presó, una comissaria, diversos apartaments i cases, hotels, un restaurant, unes golfes, un búnquer, un cotxe… A qualsevol d'aquests escenaris es pensa i s'actua al límit.

Hi ha algun aspecte que la diferenciï d'altres novel·les del mateix gènere?

Com en qualsevol trama negra, trobarem temes delictius: assassinats, abusos sexuals, investigacions policials, conspiracions… I com a qualsevol trama de novel·la, temes conflictius: ambicions, sentiments extrems, amor, odi, gelosia… Què hi ha de diferent llavors? Una ambigüitat que pot justificar el mal posant a prova l'ètica i la moral del lector. Cadascun dels personatges i les seves ombres fan qüestionar els principis més ferms.

A la novel·la has creat un rerefons polític que mostra la lluita de poder entre Rússia i Occident. Podem comparar-lo amb l'actual invasió d'Ucraïna?

Lamentablement la novel·la és de total actualitat per la invasió que Rússia ha perpetrat a Ucraïna, sí. A La lluna sobre els molins es parla de l'acarnissada lluita de poder entre Rússia i els països occidentals. La guerra del gas, la de l'espionatge, la dels nacionalismes alimentats que condueixen a guerres fratricides... Tot va intrínsec a la biografia dels personatges. Alguns són ucraïnesos. La situació que vivim avui a Europa era del tot predictible. El 2014 Rússia es va annexionar Crimea i va recolzar els moviments separatistes del Donbàs. Allà ja hi havia guerra des de llavors. Però és que Geòrgia va viure un episodi similar amb les guerres d'Ossètia del Sud i Abkhàzia. La novel·la no és un tractat de relacions internacionals ni de política, però en clau de ficció ens mostra aquests conflictes.

Què t'ha costat més escriure d'aquest llibre?

El que més m'ha costat és narrar amb la veracitat i exactitud més gran el que explico. Des del nom d'un carrer i la seva ubicació a una ciutat, fins al temps que va fer en un dia concret… Escollir els noms dels personatges, documentar-me bé sobre la complexitat de la seva personalitat, en molts casos esquitxada de trastorns mentals, els episodis polítics que se citen, les escenes de guerra tal com van passar… Tot això és fruit de picar pedra. Jo sé poc, així que la meva responsabilitat quan escric és estudiar a fons les temàtiques que tracto recolzant-me en qui sí que saben, aquestes valuosíssimes fonts d'informació, professionals que dominen a la perfecció el seu camp.

I el que més has gaudit?

Treballar per als meus personatges, especialment per a un, l'ucraïnès Mykola Solonenko, algú que potser pugui ser real… Diu ell ja al Pròleg de La lluna sobre els molins …





Per acabar, unes quantes preguntes per a Anna Hernández lectora. Quina novel·la t'hauria agradat escriure?

Sens dubte, El mestre i margarida de Mikhaïl Bulgàkov. La cito a la meva novel·la.







El dia de Sant Jordi, Ens recomanes a un autor o autora?

De novel·la negra, els suecs Henning Mankell. Åsa Larsson i Maj Sjöwall i Per Wahlöö. De literatura russa, qualsevol dels clàssics: Bulgàkov, Dostoyeski, Lèrmontov…



Per últim, quin és el millor llibre que has llegit aquest any?

Et dic els que hi ha sobre la meva taula. Celosía. El idiota. Las 1001 noches sin sexo. Cinco horas con Mario. Reina Roja. La luna sobre los molinos. No em facis dir quin és el millor…