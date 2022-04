La vaga d'autobusos urbans convocada a Lleida redueix a 18 els vehicles en circulació

Treballadors d'autobusos de Lleida a la plaça de Ricard Vinyes. - EUROPA PRESS





La vaga convocada pel comitè d'empresa d' Autobusos de Lleida per reclamar el pagament d'un increment salarial del 7% signat al conveni ha reduït aquest divendres de 35 a 18 els autobusos que circulen a la ciutat, segons el comitè d'empresa i el Ajuntament.





" Només circulen els 18 autobusos que cobreixen els serveis mínims ", ha assegurat en declaracions als periodistes el president del comitè d'empresa, Paco Morales, de CCOO, a la plaça Ricard Vinyes, on els treballadors han iniciat una manifestació que ha finalitzat davant de l'Ajuntament en què han corejat, 'Pueyo dimisión', referint-se a l'alcalde, Miquel Pueyo.





El president del comitè d?empresa ha explicat que el conflicte arribarà el dia 28 al Tribunal Laboral de Catalunya i ha apuntat que amb tota probabilitat arribés als tribunals ordinaris.

"Aquest any s'ha disparat l'IPC, va acabar a 6,5, signem IPC més 0,5, l'increment és un set, en una negociació entra tot, però això està signat i l'empresa té l'obligació de complir-ho", ha defensat Morals.





Ha assegurat que l'alcalde "havia d'haver donat un cop de puny a sobre de la taula i haver obligat l'empresa a complir el conveni signat" i ha dit estar decebut amb ell i amb el consistori.





Per part seva, l'alcalde en declaracions als periodistes ha sostingut que l'Ajuntament ha fet el que se li ha demanat "i el que preveu el conveni de l'empresa, és a dir de mediador". "Alcaldia ha participat en diverses reunions amb l'empresa i els sindicats amb la voluntat d'arribar a un acord perquè es desconvoqués aquesta segona jornada de vaga, però no ha estat possible", ha afirmat.





També ha explicat que els sindicats exigien un augment del 7% i que l'empresa ha proposat fer-ho en dos anys amb una pujada del 4,5% aquest any i del 2,5 l'any que ve i els treballadors han rebutjat la proposta.





"Lamento profundament totes les incomoditats que aquesta situació generi els usuaris que són els ciutadans i les ciutadanes de Lleida", ha afirmat Pueyo.





RETARD EN ELS SERVEIS MÍNIMS





El regidor de Mobilitat, Joan Ramon Castro, ha criticat que els serveis mínims que havien d'haver començat a les 6.30 hores ho han fet una hora més tard.





"Hi havia persones que es posaven davant i han llançat ous i farina als vidres davanters dels autobusos amb la qual cosa es dificultava la visibilitat, ens ha costat reconduir-ho", ha alertat.

Aquesta és la segona jornada de vaga convocada pels treballadors després de la del 25 de març en què els serveis mínims només van funcionar a la tarda.