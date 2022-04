Caixabank i CEHAT donen suport a la recuperació del sector hoteler amb 2.000 milions d'euros

CaixaBank i la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics, CEHAT, renoven el seu acord de col·laboració mitjançant el qual l'entitat financera posa a disposició del sector una línia específica de crèdit de 2.000 milions d'euros amb l'objectiu d'impulsar, dinamitzar i donar suport a la recuperació . Aquesta línia de finançament es canalitzarà a través de les 51 associacions hoteleres d'àmbit nacional, provincial, autonòmic i local a tot el territori espanyol integrades a CEHAT, que aglutinen més de 16.000 establiments i representen 1.800.000 places.

Jorge Marichal, president de CEHAT, i Luis Cabanas, director d'Empreses de CaixaBank /@caixabank

La renovació d'aquest acord, que han signat el director d'Empreses de CaixaBank, Luis Cabanas; i el president de CEHAT, Jorge Marichal; torna a posar de manifest la confiança de CaixaBank en el sector turístic i l'aposta decidida de l'entitat a continuar sent una peça clau per donar suport a la recuperació del sector, facilitant la concessió de crèdit i donant suport a les seves necessitats específiques.







L'especialització i el coneixement de CaixaBank de l'àmbit del turisme a través d' Hotels & Tourism ha permès que l'entitat financera, durant la crisi derivada de la COVID-19, hagi posat a disposició dels clients del sector turístic mesures específiques de suport, com la concessió de línies de liquiditat i les moratòries o mancances en els crèdits hipotecaris, a fi de preservar al màxim la liquiditat de les empreses. Durant el 2021, CaixaBank Hotels & Tourism va concedir un total de 2.600 milions d'euros de crèdit al sector hoteler i allotjaments turístics a Espanya, la xifra més alta de nou finançament que l'entitat ha destinat al sector en un any.

El 2022 aquest suport de CaixaBank al sector també s'articularà a través de la gestió de l'accés als Fons Europeus per a la Recuperació (Next Generation EU). Amb l'objectiu de ser un agent actiu en la difusió dels ajuts disponibles i agilitzar-ne l'arribada als beneficiaris, CaixaBank ofereix un cercador d'ajuts per facilitar a clients i no clients l'accés a aquests fons.

SERVEI ESPECIALITZAT PER ATENDRE LES NECESSITATS DEL SECTOR

CaixaBank Hotels & Tourism compta amb més de 11.700 clients del sector de l'allotjament turístic i està posicionada com un referent per a aquest segment d'empreses amb capacitat per detectar les necessitats del sector i donar-li suport amb el servei personalitzat que requereix mitjançant un equip de 30 professionals especialitzats al mercat hoteler i de més de 1.500 assessors de CaixaBank Empreses. A través d'aquesta divisió especialitzada, CaixaBank posa a disposició del mercat hoteler una oferta de productes i serveis diferencials per ajudar a optimitzar la rendibilitat del negoci ia simplificar la seva activitat diària, tenint en compte les necessitats dels diferents subsectors: hotels, allotjaments turístics i càmpings.



A més, CaixaBank Hotels & Tourism té una sensibilitat especial amb els projectes socialment responsables, com ara aquells que incorporen millores en eficiència energètica, accessibilitat, gestió de l'aigua i residus, o que promoguin la incorporació laboral de persones en risc d'exclusió. En aquest context, CaixaBank destaca per la seva actuació responsable i així ho reconeixen els principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes sostenibilitat. CaixaBank és membre de l'Organització Mundial del Turisme, l'organisme de les Nacions Unides encarregat de la promoció d'un turisme responsable, sostenible i accessible per a tothom