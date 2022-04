Perillen els Jocs d'Hivern: les claus de la lluita entre Catalunya i Aragó

La Molina @ep





El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE) , Alejandro Blanco, es reunirà dilluns que ve a les 12.00 hores a la seu d'aquest organisme a Madrid amb representants del Govern, la Generalitat i el Govern d'Aragó per mirar d'avançar a la candidatura de Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030 .





A la mateixa acudiran, al marge d' Alejandro Blanco , el secretari general del Ministeri de Cultura i Esport, Víctor Francos ; la consellera de Presidència la Generalitat, Laura Vilagrà ; i el conseller d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó, Felip Faci .





L'1 d'abril passat COE, Govern i Generalitat van validar la proposta presentada per la Comissió Tècnica de la candidatura per albergar els Jocs del 2030 i van expressar el seu desig que Aragó "se sumi". Aquesta proposta assenyalava que Catalunya acolliria les proves d'esquí alpí, surf de neu, freestyle, esquí de muntanya i hoquei sobre gel, i Aragó, l'esquí de fons, el biatló, el curling i el patinatge artístic i de velocitat, mentre que bosbleigh, luge , salts d'esquí i la combinada nòrdica es disputarien en una seu fora d?Espanya que encara no s'ha decidit.





A més d'acordar la distribució de les proves entre les estacions de Catalunya i Aragó, ja s'hauria decidit la ubicació exacta de la majoria de disciplines tenint en compte els requeriments de les federacions internacionals.





UBICACIÓ DE LES PROVES





Així, l'esquí alpí se celebraria a la pista de La Molina-Masella (Girona); el surf de neu i el freestyle, a Baqueira-Beret (Lleida); l'esquí de muntanya encara no s'ha tancat però una de les opcions sobre la taula és que l'aculli la pista de Boí Taüll (Lleida), mentre que l'hoquei sobre gel es disputaria a dos pavellons, un que requereix un mínim de 10.000 persones d'aforament, que seria el Palau Sant Jordi de Barcelona, i un altre que en requereix 6.000, encara sense decidir.





A Aragó, les proves de patinatge tindrien lloc a Saragossa , el curling a la pista de gel de Jaca (Osca), i l'esquí de fons i el biatló es podrien fer a l'estació de Candanchú (Osca).





ARAGÓ EL REBUTJA "PER DIGNITAT"





Aquesta proposta el president d'Aragó, Javier Lambán, va assegurar dimarts que no havien validat la proposta i que el seu govern regional no podia acceptar-la "per dignitat". "Aragó ha actuat amb lleialtat al COE i a Espanya. Els Jocs del 2030 són una oportunitat que no pot perdre, però no pot acceptar la proposta per dignitat i per no perdre la capacitat de competir amb el Pirineu català. L'acord del president del COE i la Generalitat de Catalunya em sembla un insult a la intel·ligència", va dir als Esmorzars Informatius.





Tot i això, Lambán ha explicat que la reunió d'aquest dilluns al COE l'havia sol·licitat Aragó . "Perquè no estem disposats a llençar la tovallola. Esgotarem la via de diàleg. Estem encantats que aparegui el nom de Barcelona, però també ha d'aparèixer el de Saragossa", va desitjar el màxim responsable de l'executiu aragonès.