Desconvocada la vaga a les llibreries de Casa del Llibre per Sant Jordi després d'un acord

CC.OO. de Catalunya ha desconvocat la vaga a les llibreries de Casa del Llibre de la demarcació de Barcelona per a aquest dissabte 23 d'abril, dia de Sant Jordi, després d'assolir un acord.

L'empresa s'ha compromès a aplicar un acord mínim de descans per a les persones que treballen els diumenges i els festius, ha informat el sindicat aquest divendres en un comunicat.





Casa del Llibre a Barcelona @googlemaps





La vaga, registrada des de la setmana passada, estava dirigida al centenar de treballadors que treballen als establiments de la companyia a la província de Barcelona.





Tot i això, segueix vigent la convocatòria de vaga per als dies 15, 22 i 29 de maig per demandes del comitè d'empresa com increments salarials, millores conductuals i voluntarietat i retribució de les hores treballades en diumenges i festius.





El sindicat també ha recordat que la companyia té un creixement constant i sostingut, i que ha millorat la capacitat econòmica durant la pandèmia.