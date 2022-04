El virus de la Covid-19 pot infectar i danyar directament les cèl·lules renals

ssEl virus que causa la COVID-19 , el SARS-CoV-2, pot infectar directament un tipus especialitzat de cèl·lules renals, cosa que pot ajudar a explicar per què la lesió renal aguda és una de les principals complicacions observades en pacients amb COVID- 19 greu, segons un estudi realitzat per enginyers biomèdics i viròlegs de la Universitat de Duke (Estats Units).





Imatge que mostra una forta captació de SARS-CoV-2 per podocits renals derivats de cèl·lules mare. Les cèl·lules infectades expressen la proteïna de la nucleocàpsid viral (vermell) i el marcador d'identificació del llinatge cel·lular podocitari (cian). - TITILOLA KALEJAIYE, DUKE UNIVERSITY





En treballs anteriors, aquests científics van demostrar que podien guiar les cèl·lules mare pluripotents induïdes humanes perquè es desenvolupessin i maduressin fins a convertir-se en podocets funcionals, que és un tipus específic de cèl·lula renal que ajuda a controlar l'eliminació de toxines i residus de la sang .





En el seu nou treball, publicat a la revista científica ' Frontiers in Cell and Developmental Biology ', volien veure si podien utilitzar aquest model per determinar com i per què el SARS-CoV-2 era capaç de danyar les cèl·lules renals.





Com a prova de concepte, van treballar inicialment amb una versió de pseudovirus del SARS-CoV-2. Aquests psuedovirus es desenvolupen per imitar les característiques de virus específics, però són incapaços de produir partícules virals competents per a la replicació, cosa que els fa assegurances per al seu ús en una àmplia investigació.





Després d'introduir el pseudovirus al model cel·lular de podocets, van descobrir que la proteïna d'espiga del virus podia unir-se directament a nombrosos receptors de la superfície dels podocits.





" Vam descobrir que el virus era especialment hàbil per unir-se a dos receptors clau a la superfície dels podocits, i aquests receptors són abundants en aquestes cèl·lules renals . Hi va haver una forta captació del virus inicialment, i també vam descobrir que quan s'augmentava la dosi del virus , la captació augmentava encara més. El virus semblava tenir una forta afinitat per aquestes cèl·lules renals", explica Titilola Kalejaiye, una de les líders de la investigació.





Igual que amb el pseudovirus, l'equip va observar que la versió viva del virus tenia una forta afinitat pels podocets. Quan el virus infectava les cèl·lules, feia malbé els podocitos, fent que les seves llargues estructures en forma de dit, que ajuden a filtrar la sang, es retraguessin i s'arrugessin. Si les lesions de les cèl·lules eren massa greus, els podocets morien.





"Més enllà del dany estructural, vam veure que el virus podia segrestar la maquinària dels podocets per produir partícules virals addicionals que es podien propagar per infectar altres cèl·lules", detallen els investigadors.





Ara l'equip espera ampliar el seu treball per estudiar com es comporten les diferents variants del SARS-CoV-2 a les cèl·lules renals. A mesura que han anat apareixent variants del virus, les lesions renals es produeixen amb menys freqüència. Això ha fet que l'equip es pregunti com estan canviant les noves variants i si són cada cop menys capaces d'infectar les cèl·lules renals.