L' Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap) ha demanat, amb motiu de la Setmana Mundial de la Immunització, que se celebra entre el 23 i el 30 d'abril, recuperar les cobertures de vacunació als nens i adolescents, així com a embarassades, de cara a la protecció dels nadons.

Els pediatres d'atenció primària insten a recuperar les cobertures de vacunació en menors i embarassades /@EP

I és que, una de les conseqüències indirectes de la pandèmia de Covid-19 ha estat la pèrdua de contacte d'algunes persones i famílies amb el sistema sanitari, amb la consegüent interrupció en les activitats de prevenció i promoció de la salut, inclosa la vacunació rutinària.

"En els primers moments de la pandèmia es va notificar en algunes comunitats autònomes un descens de les cobertures de vacunació . Amb posterioritat, i segons es va reprendre l'activitat als centres sanitaris, la revisió de l'estat de vacunació dels pacients ha estat una de les prioritats per als pediatres d'atenció primària", ha explicat la coordinadora del Grup de Patologia Infecciosa de l'AEPap, Rosa Albañil.

Tot i això, prossegueix, atès el curs fluctuant de la pandèmia amb successives modificacions en l'organització de l'assistència, es creu que hi pot haver pacients la immunització dels quals "no és òptima. I és que, d'acord amb les dades del Ministeri de Sanitat sobre cobertures de vacunació en població pediàtrica corresponent a 2020 (encara no definitius), s'observa una disminució en les cobertures de record de les vacunes de meningococ C dels 12 mesos i la dTpa [diftèria, tètanus i tosferina] als sis anys, i de ambdues dosis de la triple vírica (xarampió, galteres i rubèola).

"De fet, actualment només cinc comunitats autònomes compleixen l'objectiu d'assolir cobertures de vacunació del 95 per cent amb dues dosis de triple vírica als 3-4 anys, cosa que resulta fonamental per impedir la circulació del virus del xarampió ", ha recalcat el pediatre d'A2 Atenció Primària i col·laborador del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), Ángel Hernández Merino.

En aquest sentit, ha recordat que fa "molt pocs anys" es va registrar a alguns països d'Europa un elevat nombre de casos de xarampió vinculats a la disminució en les cobertures de vacunació. "No cal oblidar que els processos infecciosos poden sorgir a qualsevol lloc del món i, a causa de la globalització, els estils de vida i els moviments de les poblacions, poden fer que s'estenguin, tenim exemples recents, a la resta del món", ha afegit la doctora Albañil.

Pel que fa a altres immunitzacions, l'AEPap considera d'especial interès la cobertura davant de la meningitis en els adolescents. "El procés de captació d'aquests pacients, a causa d'un canvi en l'administració de la vacuna, ampliant la cobertura davant dels serotips A, W i Y, es va interrompre en iniciar-se la pandèmia de Covid-19, amb l'agreujant de tractar-se de persones, en general sanes, amb escassos contactes amb els serveis sanitaris. Per tot això i segons l'últim informe, les cobertures d'immunització davant dels meningococs en adolescents són molt baixes en algunes comunitats autònomes", ha emfatitzat el coordinador del grup VacunAEPap, Àngel Carrasco.

ESPECIAL ATENCIÓ A MIGRANTS I REFUGIATS



D'altra banda, l'AEPap ha recordat la importància de valorar i actualitzar el calendari vacunal d'acord amb els vigents a cada comunitat, de pacients que contacten per primer cop amb el nostre sistema sanitari.

Molts han sortit dels seus països en condicions d'urgència i precarietat, per la qual cosa no podran aportar registres fiables i, a més, la situació als països d'origen probablement hagi dificultat l'administració de les vacunes corresponents.

"Alguns d'aquests pacients, ja poden portar temps entre nosaltres, però, per la pandèmia i l'alentiment administratiu que ha produït, poden no haver regularitzat l'accés a la sanitat", ha emfatitzat el doctor Carrasco.

Els tres portaveus d'AEPap han coincidit a avisar sobre el "moment crític" en què es troba actualment la societat. "En què som plenament conscients del significat d'una pandèmia, de les repercussions que seguim patint a tots els nivells i en què assistim al desplaçament de milions de persones en condicions crítiques", han indicat.

Finalment, han assegurat que és ara quan els professionals sanitaris, a més d'instar les autoritats sanitàries a posar en marxa mesures que facilitin la captació activa dels pacients insuficientment vacunats, han d'aprofitar qualsevol contacte amb els pacients per comprovar-ne l'estat vacunal i iniciar-lo immediatament", quan calgui, la correcció del mateix.