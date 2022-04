El jutge del cas Helena Jubany retira el passaport i prohibeix sortir d'Espanya al sospitós

El jutge del cas d' Helena Jubany --la jove que van trobar morta a Sabadell (Barcelona) el desembre del 2001-- ha retirat el passaport, ha prohibit sortir d'Espanya i ha imposat compareixences periòdiques al jutjat al sospitós, XJM, que es va afegir a la causa el mes de desembre passat, poc abans que prescrivís el crim.





Benet Salellas, l'advocat de la família de Jubany @ep





Es tracta del responsable dels anònims que va rebre la jove abans de morir, tal com ho ha identificat la investigació policial , i "la substancial connexió" entre aquests i el crim, tal com s'ha recollit a la interlocutòria per aplicar aquestes mesures, després que aquest divendres declarés als jutjats de Sabadell, on només ha contestat les preguntes del seu advocat.





Al dictamen, ha justificat l'existència d'una relació de l'acusat amb Helena i que "ha manifestat que va intentar un acostament amb l'objectiu de quedar ells dos", però que ella va rebutjar ia partir de llavors hi va haver un allunyament, a més de la vinculació de tots dos amb la Unió Excursionista de Sabadell, a la qual feia referència un dels anònims.





NOVES ANÀLISI





La família d'Helena Jubany ha sol·licitat l'anàlisi de la roba de la noia "per les millores tecnològiques" que s'han produït aquestes dues dècades, ha explicat el seu advocat, Benet Salellas, a la sortida de les dependències judicials.





El lletrat ha dit que "Policia Nacional es veu capacitada" per examinar la roba i buscar restes biològiques i que en cas que el magistrat accepti i el resultat de les analítiques fos positiu, és a dir, no correspongués amb l'ADN d'Helena Jubany , es requeririen mostres voluntàries de Jiménez, i si no acceptés, obligar-ho via ordre judicial a fer-ho.





En aquest sentit, Salellas ha destacat que aquesta hipotètica troballa suposaria "un salt qualitatiu en la investigació i situa, probablement, en un context de judici oral" i ha afegit que aproparia a conèixer la veritat sobre la mort de Jubany i ha calculat que a finals de la setmana que ve haurien de tenir la resposta.





Les mesures imposades per l'instructor són les que ha requerit tant l'acusació com la Fiscalia, encara que els primers havien sumat que no es comuniqués ni amb persones anteriors que hagin declarat o altres que ho puguin fer.





Salellas ha precisat que des de la defensa de Jiménez s'ha demanat el sobreseïment de la causa i que “es troba en un judici paral·lel i la condemna dels mitjans de comunicació”.





A més, ha apuntat que demanarà nous testimonis, encara que el principal --el pare de l'acusat-- "no es troba en disposició", ja que té edat avançada i no recorda res, perquè Jiménez ha explicat que la nit del 30 de novembre de 2001 --quan es fixa la data de la desaparició d'Helena Jubany-- va dormir a casa dels seus pares.