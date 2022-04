Anticorrupció investigarà els contractes d'emergència del Govern denunciats pel PP de Madrid

El fiscal en cap de la Fiscalia Anticorrupció, Alejandro Luzón , ha acordat obrir diligències d'investigació per analitzar els contractes d'emergència del Govern de Pedro Sánchez que es van incloure a la denúncia que va presentar el Grup parlamentari Popular a l'Assemblea de Madrid.





Arxiu - El portaveu del PP, Alfonso Serrano, a la Fiscalia Anticorrupció després de presentar contractes de compra de material sanitari amb almenys set empreses per part del Govern d'Espanya, a la Fiscalia Anticorrupció, a 10 de març de 2022, a Ma - A Pérez Meca - Europa Press - Arxiu





En un decret de set pàgines, recollit per Europa Press, el fiscal en cap indica que els fets denunciats "revesteixen especial transcendència" pel que incoa diligències per aclarir-los , obrint així una investigació per cadascuna de les set empreses "suposadament afavorides", entre les quals hi ha Beedigital --a qui la denúncia vincula amb la ministra d'Economia, Nadia Calviño-- i Indústries Plàstiques Playbol, vinculada als pares del president del Govern, Pedro Sánchez.





Luzón recorda que el 10 de març passat va tenir entrada en aquesta fiscalia especialitzada de la denúncia del portaveu del PP a l'Assemblea en què assenyalava "irregularitats que considera hagudes als contractes d'emergència, relacionats amb el COVID-19" i formalitzats per la Administració General de l'Estat i el sector públic institucional, així com altres irregularitats que afectaven contractes i la concessió de subvencions públiques.





Després de detallar fins a 13 contractes per valor de més de 320 milions d'euros, Anticorrupción explica que el fil conductor a l'exposició dels fets que conformen les irregularitats que es denuncien "són les societats adjudicatàries, amb independència de l'òrgan adjudicador".





Afegeix que les irregularitats que es detallen bàsicament són la vinculació de cadascuna de les societats amb les diferents administracions i la manca de comprovació de la concurrència dels requisits mínims per a la formalització dels contractes. I suma que, per al PP, aquestes conductes "poguessin constituir els delictes de prevaricació, negociacions prohibides als funcionaris, tràfic d'influències i malversació de cabals públics".





"PERSONES AFORADES"





Luzón indica que el PP "res aporta", tret de la referència a publicacions en mitjans, sobre la relació dels adjudicataris amb les persones aforades que s'indiquen i la seva possible intervenció o ajuda en l'obtenció dels contractes, és a dir, sobre la seva participació en els fets delictius pels quals es presenta aquesta denúncia.





Per això, exclou la participació de moment d'aquestes "persones aforades", cosa que si hagués admès hauria comportat que l'assumpte fos elevat al Suprem. I porta a col·lació el decret pel qual va obrir diligències sobre el contracte vinculat al germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per indicar que en aquest cas també "resulta procedent la pràctica d'algunes diligències que, sense adreçar-se inicialment contra persones físiques o jurídiques, permetin confirmar o descartar la transcendència penal dels fets denunciats”.





"I això a causa de la rellevància que té el recte i normal funcionament de l'Administració Pública amb subjecció al sistema de valors instaurat a la Constitució i a la indiscutible transcendència social del context en què tenen lloc els fets descrits a la denúncia", afegeix.





Luzón explica que aquesta indagació s'ha de fer incoant diligències de recerca penal, i que és pertinent investigar si "els contractes d'adquisició de material sanitari denunciats, per fallits o fraudulents, s'han ajustat a les exigències i garanties imposades per la contractació administrativa".





DESGLOSSAMENT PER EMPRESA





Al decret analitza una a una les set empreses amb què es van signar aquests contractes o van ser objecte de subvenció el 2020. De totes destaca que la denúncia subratlla que la seva activitat no tenia relació amb l'objecte del contracte i que hi va haver una falta de comprovació de la solvència.





De la primera, 'Solucions de Gestió i Suport a Empreses SL' indica que, sempre segons la denúncia, les informacions periodístiques diuen que té relació amb l'exministre de transport socialista José Luis Ábalos. Suma a això que "la seva activitat social no té relació directa amb l'objecte del contracte", que hi ha una "manca de comprovació de la solvència de l'adjudicatària" i que el 2019 "la seva xifra de negoci va ser de 0 euros, davant dels 53,13 milions d'euros el 2020 per les adjudicacions públiques directes".





De 'FCS Select Products SL' indica que segons el PP els mitjans de comunicació apunten com a causa de l'adjudicació dels contractes la relació d'amistat dels administradors de la societat amb què fos ministre de Sanitat, Salvador Illa.





I afegeix a això que la seva activitat social -serveis de fabricació de productes d'articles de màrqueting per al sector de begudes alcohòliques- tampoc no té relació directa amb l'objecte del contracte, que també es va donar una manca de comprovació de la seva solvència i que el 2018 la seva xifra de negoci va ser inferior al milió d'euros, mentre que el 2020 va assolir els 263,1 milions d'euros per les adjudicacions públiques directes. Recordeu que l'administradora de l'empresa va ser condemnada el 2016 per un delicte d'estafa.





Sobre la mercantil 'Member of the Tribe' apunta que a la denúncia es destacava que el seu objecte social és el disseny i fabricació de roba, i que no existia tampoc cap correlació amb el subministrament de productes sanitaris. A més, afegeix que es donava una falta de comprovació de la solvència de l'adjudicatària, i manca de justificació de la seva no necessitat, i que es va pagar un preu excessiu de la unitat de guant.





Recull que segons el PP el cost s'estima entre un 25% i un 500% superior a l'oferit per altres proveïdors . Recorda que Sanitat va avançar el 30% del primer dels contractes que es relacionen per un import d'1,6 milions, i que la companyia va incomplir el termini de lliurament pel que es va resoldre el contracte sense que l'administració hagi recuperat els diners avançats.





Sobre la companyia 'Weihai Textile Group Import and Export' el fiscal en cap recull que passa com amb les anteriors quan la seva idoneïtat i diu que es va donar un preu d'adjudicació excessiu de la unitat de bata, 16,7 euros, davant d'altres proveïdors les ofertes dels quals rondaven els 0,3263 euros i 0,2783 euros.





Quant a 'Hyperin Grupo Empresarial' destaca el Ministeri Públic que la denúncia indica que el seu objecte social és la fabricació de guixos per la qual cosa no existeix tampoc cap correlació amb el subministrament de dispositius de ventilació mecànica invasiva. Recorda que Sanitat va avançar l'import total de contracte que arribava a la suma de 3,3 milions d'euros i que la companyia va incomplir el contracte i està pendent de reintegrar-ne 1,8 milions.





BEEDDIGITAL I PLAYBOL





Sobre 'Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA', ara coneguda com a 'Beedigital' recorda que el PP de Madrid la relaciona amb Calviño perquè el seu marit és el director de màrqueting de l'empresa. Indica a més que l'adjudicació del contracte "es va fer quan l'empresa tenia deutes amb l'Estat per valor d'1,6 milions" i que quan es va prorrogar el contracte el 2020 el deute era de 884.000 euros.





De 'Indústrias Plásticas Playbol SL' explica el fiscal en cap que el PP de Madrid relaciona ajudes rebudes per aquesta societat amb la vinculació de l'empresa amb els pares del president de Govern. Al fil, apunta que aquests van vendre el 2018 els actius, fons de comerç i maquinària de l'empresa Playbol SA de la qual continuen com a administrador i apoderada tots dos.





Afegeix que l'empresa compradora, 'Indústrias Plásticas Playbol SL', es va subrogar en els contractes laborals i que l'empresa dels pares segueix sent propietària de les naus en què es desenvolupa l'activitat empresarial transmesa, per l'arrendament de la qual percep anualment 156.000 euros.