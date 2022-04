Montero entén "el malestar" d'ERC pel presumpte espionatge a líders independentistes

Maria Jesús Montero, ministra d'Hisenda i Funció Pública @ep





La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha assegurat aquest divendres que "es pot entendre el malestar" sobre el possible espionatge a polítics independentistes amb el sistema Pegasus i ha mostrat la seva esperança que la ministra de Defensa, Margarita Robles , de "tranquil·litat a ERC" en la seva propera compareixença al Parlament .





"El Govern de Pedro Sánchez, des del primer dia, ha treballat intensament per intentar reconduir la situació a Catalunya " de manera que "la convivència fos el comú denominador a Catalunya i d' Espanya amb Catalunya ", s'ha defensat la ministra.





En una roda de premsa a Morón de la Frontera després d'una visita a l' Ajuntament d'aquest municipi, Montero ha reconegut que "sempre" els preocupa que els grups que han fet possible la investidura del president "manifestin algunes discrepàncies, malestar".





Tot i això, considera que han "treballat bé" en les relacions Espanya-Catalunya, encara que admetent que "no al ritme que li hagués agradat a ERC " i advoca per continuar aquest full de ruta.





"Es pot entendre el malestar per la informació que s'ha conegut mitjançant alguns mitjans", ha sostingut Montero sobre el presumpte espionatge a polítics catalans. Tot i això, ha expressat el seu desig que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "pugui donar tranquil·litat a ERC ", quan comparegui a la Comissió de Defensa del Parlament. En qualsevol cas, ha emmarcat la condició d'Espanya com a "Estat democràtic i de dret" i ha assenyalat que aquestes actuacions només s'emprenen "sota tutela judicial".





Més enllà del malestar d' ERC per aquestes presumptes escoltes, la ministra d'Hisenda ha volgut desvincular l'amenaça de retirada de suport parlamentari al paquet de mesures del decret llei contra les conseqüències de la guerra d' Ucraïna .





En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que " ERC estarà amb els ciutadans, recolzarà aquest decret" i creu necessari "diferenciar el malestar" per aquest assumpte d'altres qüestions importants per als ciutadans com "les ajudes econòmiques, els cèntims a la gasolina" ". Tot i així, la ministra d'Hisenda ha insistit que el Govern "es fa ressò del malestar que han expressat".





DISCREPÀNCIES AMB PODEM

D'altra banda, Montero ha minimitzat les discrepàncies al si del Govern per l'increment de l'armament que s'enviarà a Ucraïna per repel·lir la invasió de Rússia, després de la visita del president del Govern, Pedro Sánchez, al president Volodimir Zelenski, parlant de " un Govern molt estable" que afronta "discrepàncies particulars sobre alguna qüestió".





En aquest sentit, ha assegurat que les discrepàncies amb Podem "formen part de la normalitat" per recordar que són "dos partits que formen el primer govern de coalició que ha tingut Espanya". Però sosté que “l'entesa és la tònica comuna dins del Govern ”.





La ministra d´Hisenda ha defensat el bagatge d´una gestió, que ha caracteritzat perquè el Govern "ha emprès reformes més enllà de la situació d´urgència", entre les quals ha enumerat "la reforma laboral, de les pensions, la FP, o la composició del mercat elèctric" i concloure que "estem treballant per satisfer les necessitats dels ciutadans".