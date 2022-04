Un pacient va estar infectat durant 505 dies per Covid-19 abans de morir

Un grup dinvestigadors del Regne Unit ha descrit la infecció per COVID-19 més llarga coneguda fins ara. En concret, el pacient va donar positiu durant 505 dies abans de la mort.





Test Covid-19 @ep





Anteriorment, el cas més llarg confirmat per PCR era de 335 dies. Els investigadors, que van estudiar el virus en nou pacients a Londres, també demostren que les variants poden proliferar en immunodeprimits i presenten els detalls d'un dels primers casos de COVID-19 ocults (casos en els quals es pensava que el pacient havia superat el virus, amb proves negatives que el recolzaven, però més tard es detecta que la infecció encara seguia).





L'equip d'investigadors estava interessat en com el SARS-CoV-2 es desenvolupa en immunodeprimits amb el pas del temps . "Una teoria és que les variants evolucionen en persones els sistemes immunes de les quals estan debilitats per malalties o tractaments mèdics com quimioteràpia, que poden tenir una infecció persistent", explica el doctor Luke Bladgon Snell, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust.





Per això, van voler investigar quines mutacions sorgeixen i si evolucionen en les persones amb infecció permanent. L'estudi va involucrar nou pacients immunodeprimits que van donar positiu durant almenys vuit setmanes.





Les infeccions van durar 73 dies de mitjana, però va haver-hi dos pacients que van tenir infeccions permanents durant més d'un any. Els pacients tenien el sistema immune debilitat a causa del trasplantament d'òrgans, VIH, càncer o tractaments mèdics per altres malalties. Van ser estudiats entre març i desembre del 2020.





Les mostres preses regularment i les anàlisis genètiques del virus mostren que cinc dels nou pacients va desenvolupar almenys una mutació vista en les variants de preocupació. Alguns van desenvolupar diverses mutacions associades amb variants de preocupació, com l'Alpha, Delta i òmicron. De fet, el virus d'un pacient va desenvolupar 10 mutacions trobades en variants de preocupació, com ara Alpha, Gamma i òmicron.





Això demostra que les mutacions trobades en variants de preocupació poden sorgir en pacients immunodeprimits i recolza la idea que noves variants dels virus puguin desenvolupar-se en individus immunodeprimits. No obstant això, és important recalcar que cap dels pacients del nostre estudi desenvolupi noves variants que s'hagi convertit en variants de preocupació. A més, encara que aquest estudi demostra que poden sorgir variants en persones immunodeprimides, encara desconeixem si les anteriors variants de preocupació com Alpha, Delta i òmicron es van originar així", detallen els autors.





Cinc dels nou pacients van sobreviure. Dos van superar la infecció per SARS-CoV-2 sense tractament, dos més la van superar després del tractament amb teràpies d'anticossos i antivírics i l'altre encara no ha superat la infecció.





En el seu darrer tractament a principis del 2022, el pacient amb infecció en curs havia estat infectat durant més d'un any (412 dies). La persona ha estat tractada amb anticossos monoclonals per intentar eliminar la infecció. Si aquesta persona continua sent positiva en la propera cita mèdica, és probable que superi la infecció anterior més llarga coneguda de 505 dies descrita en aquest estudi.





Els investigadors també descriuen un dels primers casos d'una infecció de COVID-19 oculta . "Descrivim com a infecció oculta el cas en què es creu que s'ha superat el virus, per donar negatiu a les proves, per exemple, però més endavant es descobreix que la infecció segueix en curs. Això també s'ha descrit amb altres virus com els que causen Ébola o Hepatitis B i és diferent de la COVID-19 a llarg termini, en què generalment es pensa que el virus s'ha eliminat de l'organisme, però els símptomes segueixen”, detallen.





El pacient era simptomàtic i va donar positiu a COVID-19 abans de recuperar-se. Va donar negatiu diverses vegades abans de desenvolupar símptomes una altra vegada diversos mesos més tard. Una prova PCR va donar un resultat positiu i la seqüenciació del genoma del virus en aquell moment suggeria que la infecció l'havia causat la variant Alpha, que havia estat eliminada del Regne Unit. Això implicava que el virus va estar present al cos des de la infecció inicial, però no es va detectar.