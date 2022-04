Descobreix les activitats de Sant Jordi als museus de Barcelona

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en imatges d'arxiu @ep







Sant Jordi no és només un dia per gaudir dels racons de Barcelona, plens de flors i color. També és una oportunitat per obrir-se a la cultura i gaudir d'un pla diferent, com ara les activitats que organitzaran durant tot el dia els museus de la província de Barcelona.









AGENDA 23 D'ABRIL





El Museu de Viladecans organitzarà 'Museucontes', una sessió amb el contacontes Martha Escudero a les 11:00h.





També orientat a públic infantil, les Paradetes del Parc de les Pruneres acolliran al Museu Abelló de Mollet del Vallès , que impartirà un taller artístic disponible de 11 a 14 hi de 16 a 19 h. La mateixa línia seguiran els Museus d'Esplugues , que organitzaran un taller de pintura a les 11:00h als Jardins de Can Tinturé .







A Cornellà, el Museu Palau Mercader oferirà un espectacle de titelles: “La divertida història del cavaller Jordi”, a les 12:00h. A la tarda, a les 19h, hi haurà un recital de música i poesia “Poetes. Elles tenen la paraula ” dedicat a les dones que s'han convertit en clàssiques catalanes contemporànies, amb versos de la Maria Antònia Salvà, la Maria-Mercè Marçal, la Clementina Arderiu, la Rosa Leveroni, la Montserrat Abelló, la Maria Àngels Anglada o la Marta Pessarrodona, amb la veu de l'actor Joan Massotkleiner, acompanyat a l'arpa per Anna Godoy.





El Museu Marítim de Barcelona també dedicarà una part del seu espai al dia de Sant Jordi, incloent activitats per a tota la família com ara exposicions, fons documentals i fotogràfics, així com col·leccions especialitzades .





Més cap al centre, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelon també ha planejat diverses activitats i tallers en honor a la festivitat





Cap pla t'encaixa? Consulta aquí tota l´agenda