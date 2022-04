L'espionatge i els que s'esquincen les vestidures

Pere Aragonès en imatges d'arxiu @ep





Segueix l'enrenou sobre l'anomenat Catalangate , és a dir, les escoltes a independentistes catalans. És una oportunitat, per animar la gent i no parlar daltres temes. Govern i associacions afins, entre elles l' ANC i l'Òmnium han posat el crit al cel i els ha servei com a “estimulant” agafar aire i continuar posant a parir el Govern. Quin remenat s'ha muntat





Els fugits, encapçalats per l'expresident Puigdemont i el seu ajudant de cambra Toni Comín ja tenen feina per a una petita temporada. Mentrestant, Aragonés va viatjar aquest dijous a la vila i tall per mantenir reunions amb els partits que donen suport al govern de Pedro Sánchez.





Escenificació, advertiments que alguns han interpretat com a amenaces i seguir alimentat l'escàndol per tenir entretinguts el personal. Us interessa al govern català escalfar més l'ambient? D'una banda, sí, perquè no es digui. De l'altra, és clar que no, necessita l'ajuda dels socialistes catalans en aquestes situacions en què la CUP i els seus socis de Junts els ho posen complicat.





Aquesta obra de teatre, en què tots interpreten el seu paper d'ofesos, sembla que no els ha de sorprendre gaire, perquè segons publiquen els col·legues del Triangle -ho tenen documentat- l'operació Catalangate ha estat preparada amb tota mena de detalls fa uns mesos . El nom amb què s'ha anomenat el cas d'espionatge ja havia registrat una web. Se'ls pot reconèixer moltes coses, però el do de l'endevinació i la multiplicació dels diners per a les campanyes, és evident que no . Ho sabien i han estat preparant les actuacions magistrals.





Això dels espionatges no és nou. ¿Recordeu la idea genial que va tenir no fa tant de temps Carles Puigdemont, quan era president, que va fer els seus esforços d'accedir a les bases de dades dels Mossos d'Esquadra utilitzant l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya -no era la primera ni la segona vegada que ho intentava - per a la creació del CNI català? O com un antic responsable de Mossos tenia els seus contactes amb els serveis secrets israelites, el Mossad, segons deia per a la creació d'un exèrcit català. O el viatge que van fer el 2018, quan van anar a Tel Aviv el llavors secretari de Ciberseguretat de la Generalitat, Jordi Puigneró , el seu cap de gabinet, Iván Monforte i el director del Cesicat, Xavier Grau , per assistir a la fira Israel Homeland Security & Cibersecurity i així fer contactes per tal de comprar material d'espionatge per un import de 23,5 milions. Els contactes han seguit, encara que no s'han fet públics per raons òbvies.





Com aquest cap de setmana, si el temps ho permet, la ciutadania estarà entretinguda amb Sant Jordi, és a dir, amb la il·lusió de les roses i els llibres que inundaran el centre de Barcelona, així com els pobles i ciutats de tot Catalunya, es tindrà uns dies de descans, per tornar de nou a la “normalitat” de seguir amb el cas Catalangate que és l'obra que ara està de moda i de la qual alguns en treuen profit . Que ningú vingui ara esquinçant-se les vestidures i donant a entendre que no sabien res del que estava passant.