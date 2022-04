El Palau Güell celebra Sant Jordi amb una jornada de portes obertes i una parada /@EP

El Palau Güell de la Diputació de Barcelona celebrarà la Diada de Sant Jordi amb una jornada de portes obertes aquest dissabte 23 dabril i una parada, ha explicat la corporació en un comunicat.

Des de les 10 fins a les 20 hores, l'espai obrirà les portes a la ciutadania gratuïtament i aquells que hi vulguin assistir hauran de recollir les invitacions a les taquilles del palau el mateix dia de Sant Jordi i en dos torns (a les 10 ia les 15 hores) .

El palau també instal·larà una parada davant del carrer Nou de la Rambla de Barcelona per donar a conèixer aquesta "joia arquitectònica" de la ciutat, i hi disposarà més de 25 títols amb un 10% de descompte i un punt de llibre que tenen al Palau Güell com a protagonista.

Com a novetat, aquest any la Diputació de Barcelona ha organitzat un concurs a les xarxes socials: Els visitants que comparteixin el seu racó preferit del Palau Güell amb #DibaChallenge podran guanyar un vol amb globus per a dues persones.

Des del Palau Güell s'espera que aquest Sant Jordi sigui una jornada “festiva, de llibres, de cultura i de sortir al carrer”, gràcies a la flexibilització de les mesures sanitàries derivades de la Covid-19.