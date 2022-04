El Diplocat promou 331 actes a tot el món per celebrar Sant Jordi /@Pixabay

El Diplocat ha comptabilitzat a través de la seva campanya #BooksAndRoses que aquest any es faran un total de 331 actes a 239 ciutats de tot el món per celebrar el dia de Sant Jordi , ha explicat l'organisme en un comunicat d'aquest dijous.

Aquestes xifres s'emmarquen en la campanya que està duent a terme el Diplocat des del 2015 per internacionalitzar Sant Jordi, i els actes d'aquest 2022 superen els de l'any passat --amb 57 esdeveniments a 28 països, la majoria actes virtuals-- així com els d'abans del Covid.

Així mateix, destaquen que aquest any tornen els actes presencials i una "certa normalitat", i asseguren cada vegada més llibreries decideixen participar de la festa, sobretot a països com Alemanya i França, gràcies a iniciatives encapçalades per les delegacions de la Generalitat al estranger, regalant roses i punts de llibre.