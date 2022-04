Antas acollirà el simposi per investigar i museïtzar el jaciment de l'Algar

Jaciment de l'Argar, Antas, Almeria. Imatge de fitxer @Flickr







La localitat almerienca d' Antas acollirà del 27 al 29 d'abril el Simposi Internacional a l'Argar 2022, en què diferents experts debatran i intercanviaran coneixement per investigar i museïtzar el jaciment arqueològic de l'Algar, declarat bé d'interès cultural per la Junta d'Andalusia .





Destacarà especialment en aquest congrés científic la presència de professionals especialitzats a l'Edat del Bronze en l'àmbit atlàntic-mediterrani de la Península Ibèrica, la qual serà vital per assolir l'objectiu més gran de l'esdeveniment: arrencar un projecte de recerca interdisciplinar destinat a curt, mitjà i llarg termini a la recuperació pública i posada en valor del patrimoni històric d'Antas.





L'assistència del simposi també inclourà experimentats prehistoriadors que durant els darrers 40 anys han treballat en assentaments de l'Edat del Bronze i el recorregut dels quals en matèries d'excavació, conservació, difusió i museïtzació servirà per assessorar d'una manera crítica i constructiva les gestions per desenvolupar el projecte.









L´acte d´inauguració es durà a terme el 27 d´abril a les 20:00h, donant el tret de sortida a les diferents taules de debat que es desenvoluparan el 28 i el 29 d´abril des de les 9:00 fins a les 19:00h , aproximadament.









Fotografia de Pedro Flores oricundo d'Antas i capatàs dels jaciments més importants de la cultura del Argar / @FamiliaFlores





A la primera taula sota el títol: "Passat i present en la investigació siretiana", Julián Pérez Flores farà una conferència sobre els sis decennis d'investigació a la Cultura de l'Argar. Pérez és arquitecte i besnét de l'antus, Pedro Flores , qui va col·laborar en el descobriment d'aquesta cultura a la província andalusa i qui encara no ha estat reconegut pel poble que el va veure néixer. Una cosa que la família de Flores lluita per aconseguir des de fa més de 10 anys amb la reivindicació de la posada en marxa d'un museu a Antas que porti el seu nom i reconegui per fi la seva aportació a l'arqueologia espanyola i internacional amb el descobriment dels jaciments més rellevants al costat de Lluis Siret.





L'esdeveniment comptarà amb la participació d'experts com Hermanfrid Schubart , arqueòleg i prehistoriador de l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid; María Dolores Camalich Massieu , arqueòloga i professora titular de Prehistòria a la Universitat de La Laguna; Rafael Lizcano Prestel , arqueòleg per a l'Ajuntament d'Úbeda; Auxilio Moreno Oronato , especialista en temes arqueometal·lúrgics; entre d'altres.





Les diferents taules de debat es podran seguir en streaming a la web de l'Ajuntament d'Antas .