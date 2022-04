Feijóo proposa una deducció de 500 euros i reduir ministeris

Alberto Núnez Feijóo, líder del PP | @ep





El PP considera que els fons europeus es podrien utilitzar per finançar l'establiment d'incentius fiscals a empreses i famílies davant l'augment de preus i, en aquest marc, planteja una deducció de fins a 500 euros per treballador per despeses i inversions en teletreball, transport públic, formació o activitats extraescolars. Segons explica, es tractaria de regular un incentiu fiscal "extraordinari i temporal" finançable per a la Hisenda Espanyola amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.





Així es recull al ' Pla en defensa de les famílies i l'economia d'Espanya ' que el líder del PP , Alberto Núñez Feijóo , ha remès al president del Govern, Pedro Sánchez , un document de 41 pàgines, no porta el logo del PP , articulat en quatre eixos: racionalització de la despesa burocràtica; baixada d'impostos "selectiva i immediata"; redisseny dels fons europeus per "fer-los més útils"; i reformes estructurals a mitjà termini per incentivar lactivitat econòmica.

Al capítol dels fons europeus, el PP planteja el seu ús per finançar mesures fiscals davant la "imperiosa necessitat" de fer passos que "incidin de manera directa i immediata en les famílies i

les empreses".





"Des del PP situem aquestes mesures a l'àmbit fiscal, proposem una reducció d'impostos a les famílies finançada amb càrrec a l'augment de recaptació provocada per l'extraordinari augment de preus, encara que podrien existir vies complementàries d'actuació sense cost per a la Hisenda Pública Espanyola , com és el Finançament Europeu ja sigui a càrrec dels fons Next Generation o fins i tot els fons del Programa Pluriregional del marc 2014-2020 que gestiona l'Administració central”, resa al document del PP .





DESTINAR 4.900 MILIONS DELS FONS AL PAQUET FISCAL





Segons detalla, tot això es duria a terme de manera "plenament alineada amb l'objectiu general del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que es recull a l'article 4 de "fomentar la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió millorant la resiliència, la preparació davant de les crisis, la capacitat d'ajustament i el potencial de creixement dels estats membres, mitigant l'impacte social i econòmic d'aquesta crisi".





En aquest context, el PP planteja que "almenys un 7% de l'import dels fons, uns 4.900 milions es destinin al paquet fiscal". A més, considera que l'"evidència demostra que els instruments més àgils, eficaços i eficients per traslladar recursos públics a famílies i teixit productiu són els incentius fiscals" i posa exemples en aquest sentit de diversos països com Itàlia, França, Grècia, Portugal o Suècia .





El PP subratlla que no existeix "cap limitació expressa a l'ús d'incentius fiscals com a instrument de canalització d'inversions amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència" , sinó que, al contrari, aquesta fórmula és recomanable per la seva eficàcia i la Comissió Europea anima a la seva ús".





Els populars consideren que es troben davant la "imperiosa necessitat de prendre mesures en l'àmbit fiscal, que incideixin de manera directa i immediata en les famílies i les empreses". I afegeix que "de manera immediata" en aquest moment es podria plantejar de manera urgent regular un nou incentiu fiscal extraordinari i temporal finançable per a la Hisenda Espanyola amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència aplicable a inversions que facin llars i empreses que es considerin que hi contribueixen a la millora de la cohesió social i la capacitat de reacció davant de les crisis.