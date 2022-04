La Cursa El Corte Inglés 2022 torna aquest diumenge després de dos anys de pandèmia

Cursa d'El Corte Inglès | @ep





Aquest diumenge torna la 42a Cursa El Corte Inglés als carrers de Barcelona. Més de 21.000 corredors inundaran el centre de la ciutat comtal després de dos anys sense poder fer-ho per la pandèmia del coronavirus. Aquesta edició arriba amb una novetat important. Tindrà un recorregut de 10.000 metres exactes, cosa que reclamaven els corredors que es baten contra el crono. Deixarà de banda l'emblemàtic Estadi Olímpic Lluis Companys i apostarà per un circuit cèntric, ràpid i apte per a tota mena de corredors.









El trajecte començarà a l' avinguda Diagonal a l'alçada del Corte Inglés de Maria Cristina, on està situada la línia de sortida , per seguir un itinerari que ens farà passar per passeig de Gràcia, Aragó, Viladomat, Gran Via, Marina, Ausiàs March i ronda Sant Pere fins a depassar la línia de meta ubicada a plaça Catalunya , això últim tal com succeïa a les darreres edicions





Aquest canvi de recorregut comportarà una sèrie d' afectacions al trànsit , tant al privat com al servei de bus als carrers per on passa la prova. Aquí tens tota la informació sobre com moure's per la ciutat durant el transcurs de la Cursa El Corte Inglés.











Horari de l'afectació





De les 6.00 a les 14.00 hores , aproximadament.

Hora d' inici de la cursa (avinguda Diagonal, 617, a l'alçada Corte Inglés Maria Cristina): 9.00

Previsió hora de pas del darrer corredor per meta (plaça Catalunya): 11.25 / 11.30













Línies de bus afectades





Les següents línies de bus es desviaran o limitaran el seu recorregut :





D40, D50, H6, H8, H10, H12, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 141





Barcelona Bus Turístic: línies blava i vermella





RECOMANACIONS DE TRANSPORT





SORTIDA

Metro: Pots baixar a l'Estació de Maria Cristina (L3)





META

Metro: Després de la cursa podeu pujar a l'Estació Plaça Catalunya (L1 i L3) o Passeig de Gràcia Ç(L2, L3, L4)

FGC: Plaça Catalunya (L6, L8, S1, S3, S5, S6, S7)

Rodalies: Plaça Catalunya (R1, R3, R4) o Passeig de Gràcia (R2, R2S, R2N)