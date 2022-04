La Sala Atrium celebra el desè aniversari amb “Èrem tres germanes” de Txékhov-Sanchis Sinisterra

La sala Àtrium celebra el desè aniversari | @Teatre Àtrium





Un cop més haurem de repetir que la pandèmia va frustrar, o va endarrerir, molts projectes. Per exemple, el desig de la Sala Atrium, un dels teatres de l'off-Barcelona, de celebrar el desè aniversari amb tres produccions especials. Va haver-hi temps d'estrenar, abans del confinament, la primera, que va ser “Júlia”, però no les dues restants. Ens arriba ara la segona, que és la posada en escena de la versió que va escriure per encàrrec d'aquesta mateixa Sala el comediògraf i director -fundador, per cert, d'un altre teatre, la Sala Becket, encara que ara resident a Madrid- José Sanchis Sinisterra de “Les tres germanes” d'Anton Txékhov amb el nou títol de “Érem tres germanes”.





La desesperançada visió que tres germanes que resideixen en un poble de la Rússia profunda a principis del segle XX i que, després de la mort de la seva mare, es plantegen abandonar aquest reducte que tan escasses perspectives ofereix per tal de desplaçar-se a Moscou queda momentàniament detingut per l'arribada d'un regiment que augura la possibilitat d'entaular relacions amb algun dels aguerrits oficials. El propòsit que queda frustrat quan l'autoritat militar decideix el trasllat de la tropa. És en aquest ambient provincià i sense al·licients on les tres germanes debaten sobre les seves frustracions i parlen al voltant d'un futur que es presenta poc prometedor. Sanchís Sinisterra va prendre a les mans aquest text dramàtic, que és un dels més famosos de la literatura russa contemporània per, en primer lloc, reajustar la seva durada a una mica menys de 90 minuts i també per adequar el llenguatge al públic actual.





Les tres germanes d'aquesta funció són Anna Roy, Júlia Genís i Ona Borrás, intervenint també en el desenvolupament dramàtic Carles Roig que compatibilitza la funció actoral amb el maneig d'una càmera de vídeo, element fonamental d'aquest muntatge que ha dirigit Raimon Molins amb Claudia Manini i la col·laboració extraordinària de Joan Rodón en la creació digital i de Kike Blanco com a dissenyador i constructor de la maqueta, que constitueix un element bàsic de l'escenografia, i de la grua que permet moure'n els diversos elements.





Partint de la base fonamental d'una interpretació que ens va semblar excel·lent, tant a la dicció, com a l'expressió dels sentiments de cadascun dels personatges per part dels artistes esmentats, diguem que el més atractiu d'aquesta versió de l'obra de Txékhov és un muntatge escènic absolutament espectacular i això en una sala de reduïdes dimensions. Com diem, hi ha una maqueta que reprodueix la típica casa de nines si bé de certa grandària, a les habitacions de la qual es desenvolupen en forma digital accions paral·leles a la que s'està produint a l'escena. Però és que els intèrprets que actuen ho fan o bé directament de cara al públic, o bé davant d'una càmera que recull els detalls de la cara amb imatges que es projecten sobre el fons negre convertit en una immensa pantalla. La combinació de tots aquests elements humans i tècnics sincronitzats i harmonitzades amb perfecció fins al més mínim detall converteix “Érem tres germanes” en una funció d'extraordinària força dramàtica, gran bellesa, enorme vistositat i absoluta originalitat que mereix el nostre més entusiasta placeme. Una obra digna del desè aniversari que vol celebrar.