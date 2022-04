Empar Moliner sobre els pronòstics que auguren que serà l'autora del llibre més venut: "És meravellós"

Empar Moliner, escriptora | @ep





L'escriptora Empar Moliner ha declarat a Europa Press aquest dissabte, durant la firma de llibres el dia de Sant Jordi, que l'important per a un autor "no és ser un best-seller, és ser un long-seller".





Preguntada pels pronòstics que auguren que la seva novel·la ' Benvolguda ' serà l'obra de ficció en català més venuda aquest Sant Jordi , ha respost que "ser un autor molt venut sempre és meravellós" però que és més rellevant que les novel·les es venguin a la llibreria tot l´any.





Moliner ha expressat la seva sorpresa per les llargues cues a les firmes d'aquest any, especialment les dels youtubers: “És molt bèstia. He vist nens plorant. Són els nous The Beatles ”.