Iceta es remet a les explicacions que donarà Robles al Congrés sobre el presumpte espionatge

Miquel Iceta, ministre de Cultura | @ep





El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que "no hi ha alternativa al diàleg" i ha recordat que la ministra de Defensa, Margarita Robles , donarà explicacions al Congrés sobre el presumpte espionatge a líders independentistes.





"Fora del diàleg no hi ha política i fora de la política no hi ha solució", ha declarat als periodistes a la festa de Sant Jordi després de reunir-se amb el director de la Fira del Llibre de Frankfurt, Juergen Boos, a la Delegació del Govern a Catalunya.





Iceta ha afegit que el Govern ha advocat per normalitzar el diàleg amb Catalunya , i ha confiat que es pot produir "contacte" entre els presidents del Govern i de la Generalitat .