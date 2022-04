Desarticulada una de les organitzacions criminals més actives d'Europa

L'organització criminal es dedicava, presumptament, a la introducció de cocaïna a Espanya des de Sud-amèrica per a la distribució per Europa | @ep





Policia Nacional ha desarticulat una de les organitzacions criminals més actives d'Europa dedicada, presumptament, a la introducció de cocaïna a Espanya des de Sud-amèrica per a la seva distribució posterior per la resta d' Europa .





Tal com informa en un comunicat, és una operació conjunta amb Europol i les autoritats policials d' Alemanya, Àustria, Bèlgica i els Països Baixos.





El grup desmantellat era el responsable de l'enviament de més de 23,5 tones de cocaïna exportada des del Paraguai . Un total de 39 persones han estat detingudes, dotze a Espanya , concretament a Barcelona , al port del qual es va intervenir més de mitja tona d'aquesta substància estupefaent.





Les detencions s'han dut a terme mitjançant un dispositiu simultani a Espanya, Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica, els Unió dels Emirats Àrabs i el Paraguai. Es tracta de criminals històrics buscats per Europa i que formaven una organització “molt experimentada i violenta”.





PRIMERA FASE, A ALEMANYA



El principal objectiu de la investigació policial era un ciutadà espanyol nascut a Alemanya i que va complir pena de presó al país durant més de deu anys per delictes d'intent d'homicidi.





En el marc de l'operació, es va realitzar una primera fase a Alemanya que va suposar la materialització de més de 59 registres a domicilis i 32 ordres de detenció el mes de març del 2021.

Des de llavors, la investigació es va centrar en els dos principals capitostos de l'organització, que eren a més els principals organitzadors de les operacions de trànsit de cocaïna, que ho feien a través d'una tercera persona.





OPERACIÓ A ESPANYA



Segons la Policia Nacional , a causa de la pressió que s'havia realitzat a Alemanya i Bèlgica , part de l'organització que no havia pogut ser detinguda va decidir traslladar-se a Espanya per establir la base d'operacions. Entre els membres que es van traslladar a Espanya hi havia un dels líders de la mateixa.





Des d'aquell moment, els agents el van sotmetre a un seguiment estret, iniciant-se l'operació Lobo , que va permetre la seva ubicació després d'àrdues tasques de recerca.





Durant les setmanes successives es van anar identificant els restants individus, que comptaven amb una àmplia experiència al món de narcotràfic, comptant algun amb antecedents summament violents i residint als voltants de la ciutat de Barcelona, on resideixen de manera habitual.





Finalment, es va procedir a l'explotació de l'operació, i es va poder detectar com la substància estupefaent pretenia ser introduïda a la nau de l'organització criminal, i es va procedir a la detenció de quatre subjectes encarregats de rebre, emmagatzemar i posteriorment transportar la droga.