Un tiroteig a Washington deixa quatre ferits i un mort sospitós

Policia a l'escena d'un crim a Washington | @ep





Quatre persones, inclosa una nena, han resultat ferides aquest divendres en un tiroteig que va provocar el caos durant sis hores al nord de la capital nord-americana i que va acabar amb la troballa d'un sospitós mort en un suïcidi aparent. Un home i una dona van resultar greument ferits i una menor de 12 anys va patir una lesió lleu, mentre que una altra dona d?uns 60 anys va resultar lleument ferida per una bala que li va fregar l?esquena, però no va necessitar atenció hospitalària.





El succés ha provocat el caos durant hores a la zona del tiroteig, una àrea adinerada entre els barris de Van Ness i Cleveland Park, on hi ha diverses escoles i on està ubicada la Universitat del Districte de Colúmbia.





Passades les 21.30 hora local i sis hores després que sorgissin les primeres notícies sobre l'incident, la policia va confirmar que havia trobat el sospitós després d'una recerca frenètica.





"El sospitós ha estat localitzat mort dins una residència a l'àrea de l'avinguda Connecticut i el carrer Van Ness ", va indicar la Policia del Districte de Columbia , on es troba Washington , en un tuit.





Poc abans, les autoritats havien publicat les fotografies d'un jove de 23 anys que estaven buscant per interrogar-lo pel tiroteig i que van identificar com Raymond Spencer, de Fairfax (Virgínia) , un dels suburbis de la capital. El sospitós va ser trobat mort a la cambra de bany d'un apartament de l'edifici residencial AVA a Van Ness , van indicar a la cadena NBC fonts properes a la investigació.





Segons el diari The Washington Post, les autoritats estan examinant publicacions a internet que podrien correspondre a Spencer , en particular a la plataforma 4chan, on un usuari amb aquest nom va començar a escriure a les 15:24 de la tarda, hora local, més o menys quan la policia avisés del tiroteig.