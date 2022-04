Zelenskiy adverteix que la invasió d'Ucraïna per part de Vladimir Putin és "només un començament"

Soldats de l'exèrcit ucraïnès | @ep





DARRERA HORA DE LA GUERRA D'UCRANIA





- El president ucraïnès, Volodymyr Zelenskiy, va advertir que la invasió d'Ucraïna per part de Vladimir Putin és "només un començament" i que Moscou té plans de capturar altres països després que un general rus va dir que vol el control total del sud d' Ucraïna .





- El secretari general de l'ONU, Antonio Gueterres , viatjarà a Moscou el dimarts 26 d'abril per reunir-se amb el ministre de Relacions Exteriors de Rússia, Sergey Lavrov . Hi haurà rebut per Vladimir Putin, també anuncia el Kremlin .





-El parlament finlandès està discutint una possible membresia a l' OTAN . A Suècia , l'oficialisme també prendrà una decisió "abans del 24 de maig".





- L' ONU ha anunciat que ha documentat diverses accions de l'exèrcit rus que poden constituir "crims de guerra", inclosa la massacre de Boutcha .





- Les forces russes han reprès els atacs aeris a la planta siderúrgica d' Azovstal a Mariupol , on les tropes restants d' Ucraïna a la ciutat estan resistint, va dir l' assessor presidencial ucraïnès, Oleksiy Arestovych.





- Ha aparegut un vídeo que mostra dones i nens a la planta siderúrgica Azovstal assetjada de Mariupol dient que "s'estan quedant sense forces" i necessiten ser evacuats urgentment al territori controlat per Ucraïna .





- Una evacuació civil planejada des de Mariupol dissabte no es va dur a terme, va dir un assistent de l'alcalde de la ciutat assetjada. El funcionari va culpar Rússia pel fracàs de l?esforç d?evacuació, que havia de començar al voltant del migdia, hora local.





- Més de 300 persones, inclosos 90 nens, van ser deportades per força a Rússia des de Mariupol, va afirmar l'assessor de l'alcalde de la ciutat.





- Cinc persones van morir i divuit van resultar ferides en un atac amb míssils a la ciutat portuària d' Odessa , al sud d' Ucraïna , dissabte , va dir el cap de gabinet del president , Andriy Yermak .





- Dos generals russos van ser assassinats prop de Kherson , va dir la direcció d'intel ligència del Ministeri de Defensa d'Ucraïna . Un altre està en estat crític.