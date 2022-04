La contaminació ambiental podria augmentar el risc de contagiar-se de COVID-19

Contaminació a la ciutat | @ep





La contaminació que hi ha a les grans ciutats està relacionada amb el risc elevat de poder encomanar-se de SARS-CoV-2 segons demostra un estudi observacional d'adults joves a Estocolm . El document s'ha publicat a JAMA Network Open i va ser realitzat per investigadors del Karolinska Institutet.





L'objectiu dels experts va ser dilucidar si la contaminació de l'aire podria augmentar el risc d'infecció i la gravetat de la malaltia de COVID-19. Aquesta qüestió es basa que la pol·lució ha estat reconeguda durant molt de temps com un possible contribuent a les malalties respiratòries infeccioses com la influenza , la síndrome respiratòria aguda severa , i el dengue .





Els científics han resumit dues vies claus per vincular la contaminació existent a l'aire amb els resultats relacionats amb la COVID-19 : modificar la susceptibilitat de l'hoste o la gravetat de la malaltia i elevar el risc de comorbilitats. La primera via pot estar intervinguda per la regulació a l'alça de proteïnes crítiques per a l'entrada viral i per la supressió del sistema immunitari a causa de l'estrès oxidatiu, el dany epitelial i la inflamació pulmonar.





Com que els contaminants a l'aire exterior poden augmentar el risc d'infeccions respiratòries, entre elles el COVID-19 , científics de l' Institut de Medicina Ambiental Karolisnka Institutet d'Estocolm , s'han abocat a estudiar quin és el possible vincle entre l'exposició als contaminants de l'aire als domicilis i les proves de PCR positives de SARS-CoV-2 en adults joves a la capital sueca.





Els resultats que van arribar després de fer tota la investigació mostren que l'exposició a certs contaminants de l'aire relacionats amb el trànsit està associada amb una probabilitat més gran de donar positiu per COVID-19.





"Els nostres resultats se sumen al creixent cos d'evidència que la contaminació de l'aire té un paper que ha de tenir en la pandèmia de COVID-19 i donen suport al benefici potencial de millorar la qualitat de l'aire ", va assenyalar Olena Gruzieva , professora associada de l'Institut de Medicina Ambiental del Karolinska Institutet i una de les autores del document.





L'estudi va prendre com a base el projecte BAMSE , abreviatura sueca de nens, al·lèrgia, ambient, Estocolm, epidemiologia, és una cohort de naixement prospectiva, longitudinal i en curs, basada en la població, que inclou 4089 nens nascuts entre 1994 i 1996 a Estocolm.





Els científics, en vincular aquestes dades amb el registre nacional de malalties transmissibles ( SmiNet ), van identificar 425 persones que van donar positiu per SARS-CoV-2 (per prova PCR) entre maig de 2020 i finals de març de 2021. L'edat mitjana dels participants va ser 26 anys, i el 54% eren dones.





Les concentracions diàries a l'aire lliure de diferents contaminants a les direccions corresponents a les llars dels participants es van estimar utilitzant models de dispersió. Els contaminants estudiats van ser partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) i 2,5 micròmetres (PM2,5), carbó negre i òxids de nitrogen.





Els investigadors van estudiar les associacions entre la infecció i l'exposició a contaminants els dies previs a la prova PCR positiva , el dia de la prova i els dies de control posteriors. Cada participant va servir com a control propi en aquestes diferents ocasions. Els resultats obtinguts van mostrar associacions entre risc d'infecció i exposició a PM10 i PM2.5 dos dies abans d'una prova positiva i l'exposició al carbó negre un dia abans.





Tot i això, No van trobar cap enllaç entre el risc d'infecció i els òxids de nitrogen. L'associació observada no va estar influenciada pel sexe, el tabaquisme, el sobrepès o l'asma. L'augment del risc va ser d'un ordre de magnitud del voltant del 7% per augment d'exposició a partícules entre el primer quart (25%) i el tercer (75%) de les concentracions de partícules estimades.





"Un 7% no sembla gaire. Però com que tothom està més o menys exposat als contaminants de l'aire, l'associació pot ser de gran importància per a la salut pública", admet Erik Melén, professor de pediatria del Departament de Ciències Clíniques i Educació i líder del projecte BAMSE, a més d´autor de l´estudi.





Els científics assenyalen que els resultats podrien veure's afectats per la disposició a fer una prova de PCR i el fet que molts dels adults joves eren asimptomàtics o només tenien símptomes lleus després de la infecció. L'estudi tampoc no pot descartar la possibilitat que els factors de confusió variables en el temps també hagin influït en els resultats. Els investigadors se centren ara en l'anàlisi de l'enllaç entre els contaminants de l'aire i els símptomes psoteriors a la COVID-19 en adults joves.