La demanda elèctrica industrial cau al primer semestre del 2022 més que al principi de la pandèmia

La demanda elèctrica industrial s'ha vist afectada el primer trimestre del 2022 | @ep





La demanda elèctrica industrial ha caigut un 2,3% durant el primer trimestre del 2022 respecte a l'any anterior, i fins i tot s'ha situat per sota del mateix període de temps del 2020, marcat per la pandèmia, on l'activitat econòmica va quedar relegada a allò merament essencial.





A l'aturada industrial del març que es va produir per l'inici de l'Estat d'Alarma a causa de la pandèmia del COVID-19 , juntament amb els mesos de gener i febrer, en què ja s'apreciava un cert alentiment empresarial a conseqüència dels augments de preus que es acumulaven durant els últims períodes, s'ha sumat l'impacte addicional generat per la guerra de Rússia que ja dura més de mes i mig.







La demanda elèctrica nacional del mes de març s'estima en 21.487 gigawatts hora, un 1,5% inferior a la registrada el mateix mes de l'any passat, d'acord amb les dades oficials proporcionades per Red Eléctrica de España. En els tres primers mesos de 2022 , la demanda s'estima en 64.339 gigawatts hora, una quantitat que es tradueix en un 2,3% menys que en el mateix període de 2021, tenint en compte el calendari i les temperatures.

Aquestes xifres són inferiors a les dades del 2020 passat, un any marcat per l'inici de la pandèmia de Covid-19. En concret, aquell any es va demanar un total de 65.734 gigawatts hora, tot i que la darrera quinzena de març l'activitat econòmica va estar gairebé parada.





És conegut que l'activitat industrial continua condicionant l'evolució de l'índex general de grans consumidors que presenta un perfil de desacceleració progressiva des del mes d'abril de l'any passat. Així, durant el mes de març ha continuat el procés de deteriorament de les taxes interanuals del component industrial que es registra des de principis de l'any i on els béns industrials intermedis, llastats per les coqueries i les indústries metal·lúrgiques, presenten els majors deterioraments relatius.





Als components de serveis, per contra, es manté el procés d'avenç interanual després de les fortes caigudes registrades durant els mesos de confinament, encara que també semblen haver acusat lleugerament els efectes del conflicte armat iniciat a finals de febrer a l'est d'Europa. Addicionalment, el transport per carretera reflecteix els efectes de la vaga desenvolupada les últimes setmanes.





En termes mitjans, el primer trimestre de l'any s'ha tancat amb una reculada interanual al voltant del 3%, davant l'avenç registrat el trimestre anterior, amb una lleugera acceleració de la component de serveis i un important deteriorament a la indústria.